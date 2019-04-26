هل تسبب ”زفاف“ علي جبر في إيقاف مدحت شلبي بعد ”إيحاءات“ مباراة بيراميدز والزمالك؟ (فيديو)

أثار الإعلامي المصري مدحت شلبي جدلًا واسع النطاق، من خلال تعليقه، في قناة ”النيل للرياضة“، على مباراة بيراميدز والزمالك في الدوري الممتاز المصري، يوم الثلاثاء الماضي، والتي انتهت لصالح بيراميدز 1/0.

وتسبب تعليق مدحت شلبي على هدف بيراميدز الوحيد في المباراة، والذي أحرزه علي جبر، في إثارة عاصفة من الانتقادات ضده؛ نظرًا لـ“الإيحاءات الجنسية“ التي تضمنها التعليق.

وقررت نقابة الإعلاميين المصريين، مساء الخميس، إيقاف مدحت شلبي عن التعليق حتى نهاية الموسم، نظرًا لما ارتكبه من ”تجاوزات مهنية“ بحسب بيان النقابة.

وقال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين المصريين، إن إيقاف شلبي جاء لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين، وذلك لما صدر منه خلال تعليقه على مباراة بيراميدز والزمالك.

وأضاف سعدة في بيان رسمي: ”سيتم مخاطبة قطاع قنوات النيل المتخصصة لتنفيذ القرار، مع ضرورة تقدم مدحت شلبي بأوراقه للنقابة لتوفيق وضعه بالحصول على تصريح مزاولة مهنة محدد المدة، حتى يستطيع مزاولة المهنة وفقًا للقانون ٩٣ للعام ٢٠١٦ الذي يُجرم مزاولة المهنة بدون الحصول على تصريح من النقابة.

وكان مدحت شلبي قد أشار في تعليقه على الهدف إلى علي جبر ووصفه بـ“العريس“، الذي ينتظر زفافه يوم الخميس، وهو ما لم يفهمه العديد من المتابعين، واعتبروه إهانة وإيحاءً لا يليق، إضافة إلى ما قاله شلبي أيضًا من تعليقات خارجة بعد إحراز الهدف.

ويبدو أن وصف ”العريس“، و“احتفال الخميس“، و“الشبكة العذراء“، الذي ذكره شلبي في تعليقه، كان إشارة منه إلى احتفال علي جبر بزفافه أمس، والذي حضره العديد من نجوم كرة القدم والإعلاميين والشخصيات العامة.

وحرص عدد من نجوم الرياضة، على حضور حفل زفاف اللاعب علي جبر، مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر، والذي أُقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، كما حضر عدد من مسؤولي الزمالك وبيراميدز والجهاز الفني للمنتخب الوطني واتحاد الكرة.

وكان من أبرز الحضور، الصقر أحمد حسن، محمود كهربا، محمود عبدالرحيم جنش، عبدالله السعيد، إبراهيم سعيد، مؤمن زكريا، طارق حامد، وغيرهم الكثير.

وتلبية لرغبة علي جبر، وقّع المطرب المصري محمد حماقي، على عقد قرانه، كـ“شاهد“، وسط فرحة عارمة بدت على وجه العروسين.



