كريستيان غروس يستقر على الرحيل عن نادي الزمالك.. وهذا هو البديل

أبدى المدير الفني لنادي الزمالك، السويسري كريستيان غروس، غضبه من طريقة تعامل إدارة النادي معه خلال الجلسة الأخيرة، خاصة بعد أن عنفه رئيس النادي مرتضى منصور، ووصفه بالعنيد، وهي ليست الواقعة الأولى بينهما.

وكشف مصدر لـ“إرم نيوز“، أن غروس أكد لبعض المقربين منه عزمه على عدم تجديد تعاقده إذا ما رغبت إدارة نادي الزمالك، خاصة أنه يملك عرضاً قوياً من نادي أهلي جدة، وهناك اتجاه قوي لديه لقبول العرض.

وقال المصدر إن تاكيس جوناس، المدير الفني لوادي دجلة، يعد أبرز الأسماء المرشحة لتولى القيادة الفنية للقلعة البيضاء في الموسم الجديد، خاصة أنه يحظى بإعجاب رئيس نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك إجراءات التفاوض مع جوناس خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاطمئنان على موقف دجلة في جدول الدوري.

ويحتل الزمالك، الذي تصدر الترتيب في أغلب فترات الموسم لكنه انتصر مرتين فقط في آخر سبع مباريات، المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة أيضا.