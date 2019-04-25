استعاد النادي الأهلي نغمة الانتصارات ببطولة الدوري على حساب المصري البورسعيدي بثنائية دون رد، وهو الحدث الذي تصدر المشهد في الأوساط الكروية المصرية الخميس.

واشتعل صراع التتويج بلقب الدوري المصري بعد فوز الأهلي، خاصة مع تصدر بيراميدز جدول الترتيب وتراجع الزمالك للمركز الثالث.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الأهلي يشعل سباق الدوري

اشتعل سباق التتويج بلقب الدوري بعد فوز الأهلي على المصري بثنائية صالح جمعة والتونسي علي معلول لاعبي الفريق في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة عشرة للدوري المصري.

ويتصدر بيراميدز جدول الدوري برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني ثم الزمالك الثالث برصيد 60 نقطة.

لاسارتي يتحدى.. وجلال يبرر الهزيمة

أعلن الأوروغوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي التحدي، مؤكداً أن لقب الدوري مازال في الملعب بعد الفوز على المصري، مشددا على كون فريقه لم يتأثر بالهزيمة أمام بيراميدز التي لم يكن يستحقها، موضحاً أن المصري منافس صعب وقدم مباراة قوية.

وبرر إيهاب جلال المدير الفني للمصري، هزيمة فريقه ببعض الأخطاء الفردية وسوء أرضية ملعب المكس، مؤكداً أن الخسارة ستشعل الصراع على المركز الرابع.

ورطة اتحاد الكرة

أصبح اتحاد الكرة في ورطة حقيقية بعدما تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي ”كاف“ يحدد خلاله نهاية شهر يونيو المقبل، آخر موعد لإخطار الكاف بالأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية.

وكان اتحاد الكرة يفكر في إقامة مباريات الدوري بعد بطولة أمم أفريقيا، وهو الأمر الذي يضع الجبلاية في ورطة مع وجود عدد من المباريات.

إيقاف مدحت شلبي

أعلنت نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة، إيقاف مدحت شلبي عن التعليق إلى نهاية الموسم؛ بسبب إيحاءات جنسية بعد هدف بيراميدز أمام الزمالك في الدوري، وألزمت النقابة شلبي باستخراج تصريح لمزاولة مهنة التعليق.

وأكدت قنوات النيل المتخصصة أن القرار ملزم بالتعليق فقط، وليس تقديم الاستوديو التحليلي.

الزمالك يفرض السرية

فرض الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري، كريستيان غروس السرية على الاستعدادات لمباراة النجم الساحلي التونسي يوم الأحد المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعقد غروس جلسات مكثفة مع بعض اللاعبين، خاصة التونسي حمدي النقاز بجانب بعض الأمور التكتيكية التي حاول إصلاحها في أداء الفريق.

الاستقالات تضرب الإسماعيلي

ضربت الاستقالات الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة البلجيكي سيدومير يانيفسكي، بعد هزيمة الفريق أمام وادي دجلة بثلاثية دون رد بالدوري.

وقدم أحمد قناوي المدرب العام، ومحسن أبوجريشة المدرب المساعد، استقالتيهما، وهو ما يجعل مستقبل يانيفسكي في مهب الريح.

بيراميدز يضمن الظهور الأفريقي

ضمن بيراميدز الظهور الأفريقي لأول مرة بعد فوز الأهلي على المصري بهدفين دون رد.

وأعلن أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أن الفريق نجح في تحقيق الهدف المطلوب بالمشاركة الأفريقية بعد اتساع الفارق مع المصري صاحب المركز الرابع إلى 17 نقطة.

آل الشيخ يجدد عرضه للنحاس

جدد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عرضه للمدرب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب لقضاء فترة معايشة، مؤكدا أنه ينتظر التواصل مع النحاس لتحديد الفترة.