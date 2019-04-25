النادي الأهلي يتخطى المصري البورسعيدي بثنائية ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

قفز النادي الأهلي حامل اللقب إلى المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد أن سجل هدفًا في كل شوط، ليفوز 2-صفر على المصري البورسعيدي في الإسكندرية اليوم الخميس.

افتتح لاعب الوسط صالح جمعة التسجيل للأهلي بعد 31 دقيقة عقب تمريرة من المهاجم المغربي وليد أزارو، الذي تسبب في ركلة جزاء سجل منها الظهير الأيسر التونسي علي معلول الهدف الثاني في الدقيقة 73.

وفي السباق الثلاثي المثير على اللقب، يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 63 نقطة من 29 مباراة، ويأتي الأهلي خلفه برصيد 61 نقطة لكن من 27 مباراة.

ويحتل الزمالك، الذي تصدر الترتيب في أغلب فترات الموسم لكنه انتصر مرتين فقط في آخر سبع مباريات، المركز الثالث برصيد 60 نقطة من 27 مباراة أيضًا.