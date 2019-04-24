هل ينجح بيراميدز في حسم لقب الدوري المصري؟

لا يختلف اثنان على نجاح تجربة بيراميدز، بعدما بات منافسًا قويًا على لقب الدوري العام المصري هذا الموسم، خاصة بعد الفوزين الأخيرين اللذين حققهما على قطبي الكرة المصرية، وهي النتيجة التي منحت له الصدارة برصيد 63 نقطة، لكنه يزيد مبارتين عن الزمالك وثلاث مباريات عن الأهلي، إلا أن نجاحه في الفوز في باقي لقاءاته وتعثر منافسيه سينصبه بطلًا للمسابقة.

تلك التجربة التي أشاد بها الجميع، والتي إذا ما توجت بالفوز بلقب الدوري العام ستكون المرة الأولى في تاريخ المسابقة، ينجح فريق في الفوز بها من أول تجربة له في الدوري العام، وحرصت ”إرم نيوز“ على معرفة رأي خبراء اللعبة في تجربة بيراميدز، وكيف نجح في الفوز على القطبين، ومن هو الأقرب لحسم لقب الدوري عبر التقرير التالي:

أسامة عرابي: بيراميدز أحيا الدوري.. والأهلي الأقرب لحسم اللقب

أكد أسامة عرابي المدرب العام السابق للنادي الأهلي، أن بيراميدز قد أعطى الدوري المصري قوة واستطاع إحياء المنافسة على لقب الدوري من جديد، فهو يقدم كرة جيدة ونجح في خلق جو من المنافسة القوية مع قطبي الكرة المصرية.

وأضاف عرابي في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن بيراميدز أضاع العديد من النقاط السهلة خلال مشوار الدوري، ولو نجح في اقتناصها لتغير شكل المنافسة الآن، وكان هو الأقرب لحسم اللقب، إلا أن هزيمة الزمالك، وفوز بيراميدز جعل النادي الأهلي الأقرب لحسم اللقب، خاصة أن لقاءات الأهلي القادمة ليست صعبة باستثناء لقاء الزمالك، غير أن بيراميدز قد لعب لقاءين أكثر من النادي الأهلي، والذي إذا ما نجح في الفوز بهما فإن حظوظه في حسم الدوري ستزداد بلا شك.

محمد صلاح: بيراميدز تجربة ممتازة.. والزمالك بطل الدوري

أشاد محمد صلاح بتجربة بيراميدز، مؤكدًا أنها تجربة ناجحة بنسبة 99%، وإذا ما فاز ببطولة الدوري العام سيكون قد نجح في تجربته تمامًا، بعدما خلق جوا من المنافسة القوية عقب اختفاء الأندية الشعبية عن المنافسة منذ فترة طويلة، ونجح في خلق توليفة جيدة في أقل وقت، ورغم انتقاد البعض للتغيرات الكثيرة التي أجراها مسئولو بيراميدز في القيادة الفنية، إلا إنها أثبتت صحتها بتفوق الفريق عقب تولى رامون دياز مهمة الرجل الأول.

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، أن الكرة الآن في ملعب الأندية الثلاثة الأهلي والزمالك وبيراميدز، لما يتمتع به كل فريق بمجموعة من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات الدولية أيضا، إلا أن الزمالك مازال هو الأقرب للفوز ببطولة الدوري العام، خاصة إنه قد أنهى جميع اللقاءات الصعبة ويتفوق على بيراميدز في عدد المباريات والتي إذا ما فاز بها سيتوج بطلاً للمسابقة.

عادل مصطفى: بيراميدز لديه الخبرات ولكن الأهلي الأقرب للتويج

من جانبه قال عادل مصطفى، مدرب الأهلي السابق إن تجربة بيراميدز بلا شك قد أضافت للدوري المصري وللمنافسة الكثير، خاصة أنه يضم بين صفوفه العديد من النجوم الكبار وأصحاب الخبرات أمثال عبدالله السعيد وأحمد الشناوي وعمر جابر وعلي جبر.

وأضاف مصطفى لـ“إرم نيوز“ أن الاهلي حتى الآن الأقرب لحسم لقب المسابقة حيث إن الزمالك يعاني بشدة بعد إصابة فرجاني ساسي وهو ما يهدد مسيرة الفريق نحو اللقب، خاصة أن فرجاني بديله غير موجود في مصر، بجانب أن بيراميدز لعب مباراتين إضافيتين عن الأهلي والزمالك ولكنه أهدر فرصة حسم الدوري بسبب النقاط السهلة التي فرط فيها خلال مشواره بالمسابقة.

طارق السيد: بيراميدز ظاهرة إيجابية وحظوظ الفرق الثلاثة متساوية

فيما يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق أن بيراميدز يعد قوة جديدة بالدوري المصري بعدما نجح في الفوز على القطبين الكبيرين والحصول على 10 نقاط من 12 نقطة ولكنه قد أهدر نقاطًا كثيرة خلال مشواره كانت كفيلة بحسم اللقب مبكراً.

وعن المنافسة على لقب الدوري العام، أكد طارق السيد لـ“إرم نيوز“ أنه يتمنى بلا شك تتويج الزمالك باللقب ولكنه يرى أن حظوظ الفرق الثلاثة متساوية حتى الآن، ولن يحسم اللقب إلا في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.