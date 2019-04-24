أحمد عفيفي يهدد شوبير.. ويؤكد: لاعب بالأهلي يتواصل مع تركي آل الشيخ وآخرون يريدون التصالح‎

شن المتحدث الإعلامي باسم نادي بيراميدز، أحمد عفيفي، هجومًا شرسًا على الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصرية، متهمًا إياه بإثارة الفتنة والتعصب بين الجماهير، بحديثه عن إمكانية وجود تواطؤ بين بيراميدز والزمالك ضد الأهلي.

وقال عفيفي في بث مباشر له، أعاد نشره تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز عبر حسابه الشخصي على ”فيس بوك“: ”كيف يقوم بيراميدز بالتواطؤ مع الزمالك ضد الأهلي؟ بيراميدز تعادل مع الزمالك في مباراة مجنونة بالدور الأول، ثم فاز عليه في الدور الثاني، أين التواطؤ إذًا؟“.

وأضاف: ”البعض يستهدف تركي آل الشيخ وكل من يعمل معه، يتحدثون عن دعمه للزمالك، رغم أن الأمر معترف به وعلى مرأى ومسمع من الجميع، ولكن هل لم يدعم الأهلي أيضًا؟؟“.

وتابع: ”تركي آل الشيخ دعم الزمالك بلاعبين، وأعطى للأهلي أموالًا أدارها المجلس بطريقته، كما صرف أموالًا على ناديه بيراميدز، الذي يتصدر الدوري الآن“.

وأردف: ”في الأهلي ينكرون دعمه المالي، وفي نفس الوقت يرفضون قبول استقالته من الرئاسة الشرفية، لماذا لم يقبل مجلس الأهلي استقالة تركي آل الشيخ حتى الآن؟“.

وكشف عن مفاجأة قائلًا: ”يوجد لاعبون في الأهلي يتواصلون مع آل الشيخ، بعد الأزمة التي حدثت بينه وبين مجلس الإدارة، ولكنه يرفض تمامًا، والسبب هو أنه يريد الابتعاد عن الأحمر تمامًا“.

وواصل: ”بعض اللاعبين في الأهلي، وآخرون لا أريد توضيح هويتهم، يريدون التصالح مع تركي آل الشيخ في أسرع وقت، ويسعون لذلك، لكنه يرفض ويريد الابتعاد تمامًا حتى لا يحمّله البعض مسؤولية أي فشل يحدث داخل النادي الأهلي“.

وهدد المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، أحمد شوبير قائلًا: ”أنا لست صيدًا سهلًا، ولا تحاول إقناع الناس بأنني سبب التعصب، أنا لم أزوّر انتخابات ولم أعتدي على أشخاص على الهواء مثلك، ولن أتطرق لحياتك الشخصية وأزماتها، أتحدث فقط عن أزماتك ومشاكلك التي تخصني وتخص أي مواطن مصري“.

وأردف: ”أنا رد فعل في كل مواقفي، فلا تقم بفعل آخر يجعلني أرد بطريقة أقوى ستشعل غضبك“.

يذكر أن شوبير كان قد ألمح في برنامجه اليومي على فضائية ”on sport“، إلى أن أحمد عفيفي من أبرز أسباب زيادة التعصب بين الجماهير، محملًا إياه مسؤولية تراشق جماهير الأهلي والزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتصدر نادي بيراميدز الدوري المصري الممتاز، لأول مرة هذا الموسم، برصيد 63 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 60 نقطة، والأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة، علمًا أن بيراميدز قد نجح في الفوز على القطبين، خلال الـ10 أيام الماضية.