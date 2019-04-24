”الكونفدرالية“ تجبر إدارة نادي الزمالك على تأجيل الصِدام مع كريستيان غروس

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على عدم التجديد لكريستيان غروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي عقده بنهاية مايو المقبل، خاصة بعد حالة الغضب التي انتابت رئيس النادي مرتضى منصور، بسبب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“ أن رئيس النادي حمّل المدير الفني نتيجة المباراة، كما صب غضبه على نجله أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بسبب دفاعه عن غروس ورفضه لفكرة تعيين مدرب عام.

وأضاف أن أمير طلب من والده عدم التسرع بإعلان مدرب عام في الوقت الحالي، والانتظار لحين الانتهاء من لقاءات الذهاب والعودة في الكونفدرالية الأفريقية من أجل توفير المناخ المناسب للاعبين قبل لقاءي النجم الساحلي.

وتابع المصدر أن رئيس الزمالك استقر على عدم التجديد للمدرب السويسري عقب نهاية عقده دون الإطاحة به قبل نهاية الموسم، لعدة أسباب، أهمها المبلغ الكبير الذي يحصل عليه، في الوقت الذي لن يتحمل فيه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز مرتب غروس مجددًا بعدما أصبح له طموحه الخاص بالمنافسة على كافة البطولات، وبالتالي من الصعب أن يدعم منافسه.