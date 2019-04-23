تركي آل الشيخ: بيراميدز ليس فريقًا أوغنديًا.. والأهلي هو من سيتوج بلقب الدوري المصري (فيديو)

علّق تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز، على أحداث مباراة فريقه ضد الزمالك، مساء الثلاثاء، مشددًا على أن طارق حامد، لاعب الفريق الأبيض كان يستحق الطرد.

وفاز بيراميدز على الزمالك بهدفٍ سجله اللاعب علي جبر في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة والعشرين.

وقال تركي آل الشيخ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”ستاد مصر“ المذاع على قناة ”اون سبورت“: ”طارق حامد استحق الطرد أكثر من مرة أمام بيراميدز“.

وأضاف: ”ما زالت أقول إن الأهلي سيكون صاحب أكبر فرص الفوز ببطولة الدوري والزمالك سيكون الثاني وبيراميدز الثالث“.

وتابع: ”كل تفكيرنا ليس في الفوز ببطولة الدوري ولكن في مركز مؤهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا“.

وأردف: ”أتمنى من المعلقين أن يتعاملوا باحترافية مع بيراميدز لأنه ليس فريقًا أوغنديًا وأن يبتعدوا عن ميولهم الشخصية“.

وأردف: ”لاعبو بيراميدز لعبوا لأخر لحظة وكانوا رجالًا وأعطوا أمل للأهلي والزمالك وبيراميدز للفوز ببطولة الدوري“.

واختتم بتوجيه اعتذار لطه إسماعيل، المحلل بقنوات أون سبورت ولاعب الأهلي في السبعينات، قائلا: ”حقك عليّ يا كابتن طه“.

وتقبل الشيخ طه اعتذار تركي آل الشيخ على الهواء، مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح الارتقاء بمستوى الرياضة في مصر.

وكان تركي آل شيخ قد وجه هجومًا كبيرًا على طه إسماعيل، عقب لقاء بيراميدز وإنبي في بطولة الدوري المصري، وأكد أنه يدافع عن الأهلي، ويشعر بالغيرة من نادي بيراميدز، وأنه طلب أكثر منه مرة للانضمام لقناة بيراميذز.

وكان طه إسماعيل، أعلن أن تجربة بيراميدز لم تكن لأـجل الاستثمار الرياضي، وإنما ولدت في الدوري المصري لأجل الانتقام من مسئولي الأهلي فقط.

وسخر تركي من الشيخ طه، عبر حساباته بمواقعه التواصل الاجتماعي، وقال أن معلوماته عن كرة القدم توقفت منذ أن كان الأوفسايد مسموحًا به في القانون.

وقفز فريق بيراميدز للمركز الأول، في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد فوزه على الزمالك بهدف دون رد في المباراة، التي جمعت الفريقين، على ملعب الدفاع الجوي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ26.