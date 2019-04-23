أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد فوز بيراميدز على الزمالك وتصدره ترتيب الدوري المصري

هنأ تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، ناديه بالفوز على الزمالك، اليوم الثلاثاء، وتصدره جدول ترتيب الدوري المصري.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك:“الحمد لله أول الدوري وقطبا الكورة في ٤ أيام غلبناهم“.

وسجل المدافع علي جبر هدفًا في مرمى فريقه السابق ليقود بيراميدز إلى الفوز 1-صفر على الزمالك، والانفراد بصدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

ورفع بيراميدز، الذي هزم الأهلي بنفس النتيجة، يوم الخميس الماضي، رصيده إلى 63 نقطة ليفض الشراكة مع الزمالك المتراجع إلى المركز الثاني برصيد 60 نقطة، لكن بيراميدز خاض مباراتين أكثر.

ويملك الأهلي 58 نقطة في المركز الثالث قبل مواجهة المصري البورسعيدي بعد غدٍ الخميس.

واستفاد جبر من ركلة ركنية نفذها عبد الله السعيد حينما أفلت من رقابة التونسي حمدي النقاز ليسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 25.

وكاد بيراميدز يضاعف التقدم سريعًا عندما حصل جبر على ركلة جزاء بعد مخالفة من النقاز، وأراد المهاجم السوري عمر خربين تنفيذ الركلة على طريقة ”بانينكا“، لكن الحارس محمود عبد الرحيم (جنش) أمسك الكرة بسهولة.

وغابت خطورة الزمالك الهجومية في معظم الفترات، وافتقد الإبداع في غياب صانع اللعب التونسي فرجاني ساسي للإصابة.