تشكيل مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، قائمة الفريق لخوض مباراة بيراميدز، التى تقام اليوم الثلاثاء، والتى تأتي ضمن مباريات الدورى الممتاز المؤجلة من الأسبوع الـ 26 ، وتنطلق في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز كلًّا من :

محمود جنش – عماد السيد فى حراسة المرمي .

محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد السلام – محمود الونش – حمدي النقاز – بهاء مجدي – عبد الله جمعة فى خط الدفاع .

طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمود كهربا – محمد إبراهيم – إبراهيم حسن – أحمد سيد زيزو – محمد عنتر – يوسف أوباما – أيمن حفني في خط الوسط .

عمر السعيد في خط الهجوم

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام النرويجي الذي سيدير مباراة بيراميدز والزمالك، اليوم الثلاثاء والمؤجلة من الأسبوع السادس والعشرين للدوري الممتاز .

ويتكون طاقم الحكام لمباراة اليوم من: هوبر نيلسون حكم ساحة ويعاونه توم هارالد جرونفيك وجيد أوسكار اساكسن، وكريستوفر هاجنس حكماً رابعاً.

تشكيل الزمالك

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق الأبيض كالآتي:

محمود جنش

حمدي النجاز، محمود علاء، محمود الونش، عبدالله جمعه

طارق حامد، محمود عبدالعزيز (محمد إبراهيم)

إبراهيم حسن (كهربا)، أوباما، أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

تشكيل بيراميدز

أحمد الشناوي

رجب بكار، علي جبر، عمر ميداني، عمر جابر

محمد فتحي (دونجا)، تراوري

كينو، عبدالله السعيد، بينافينتي

عمر خربين