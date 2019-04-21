شهد الأحد، العديد من الأحداث المهمة في الأوساط الكروية المصرية مع اقتراب موعد المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز مساء الثلاثاء المقبل.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

الأهلي يستعيد هاني وصلاح أمام المصري

أعلن النادي الأهلي جاهزية الثنائي محمد هاني وصلاح محسن لاعبي الفريق لخوض مباراة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل، ببطولة الدوري بعد التعافي من الآلام العضلية التي تعرض لها اللاعبان في الفترة الأخيرة.

وتحيط الشكوك بجاهزية شريف إكرامي حارس المرمى لخوض لقاء المصري بعد استمرار غيابه عن المران الجماعي عقب إصابته بتمزق عضلي، بينما غادر كريم وليد نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر إلى ألمانيا لإجراء جراحة غضروف الركبة.

ووافق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على سفر اللاعب رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق إلى ألمانيا لخوض برنامج تأهيلي لشكواه من آلام في العضلة الأمامية، كما تلقى النادي إخطاراً من نظيره هيديرسفيلد تاون الإنجليزي الذي يملك عقد اللاعب لمعرفة حجم إصابته.

في الوقت الذي حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على تجهيز بعض البدلاء لإشراكهم في لقاء المصري البورسعيدي في ظل غياب الثلاثي محمد الشناوي حارس المرمى ومروان محسن وعمرو السولية؛ بسبب الإيقاف.

الزمالك يعلن جاهزية جنش ويطلب المساواة بالأهلي

تأكدت جاهزية محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك لخوض مباراة بيراميدز بالدوري، بعدما شارك في المران الجماعي بشكل طبيعي عقب غيابه عن التدريبات لشعوره بالإجهاد في الساعات الماضية.

وشهد مران الزمالك تدريبات تأهيلية للثنائي المصاب حازم إمام والمغربي خالد بوطيب لاعبي الفريق، وأصبحت فرص لحاقهما بلقاء بيراميدز صعبة للغاية في ظل استمرار الإصابة التي تعرض لها الثنائي.

على صعيد آخر، طلب مرتضى منصور، رئيس النادي المساواة بالأهلي، وتأجيل لقاء الإنتاج الحربي يوم 1 مايو المقبل بالدوري نظراً لارتباط الفريق بخوض منافسات نصف النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وتكرار ما حدث مع الأهلي عندما تأهل لنصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكثف مسؤولو الزمالك اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في مباراة نصف نهائي الكونفدرالية.

بيراميدز يستعيد القوة الضاربة

استعاد فريق بيراميدز القوة الضاربة قبل لقاء الزمالك بعد تعافي البيروفي كريستيان بينافينتي صانع الألعاب من إصابته في العضلة الأمامية ومشاركته في التدريبات الجماعية وتأكد جاهزيته لخوض مباراة الزمالك.

واستعاد بيراميدز أيضاً اللاعب السوري عمر خريبين بعد أن انتهى من إيقافه عقب طرده أمام الاتحاد السكندري، والذي أبعده عن لقاء الأهلي بالدوري، كما عقد الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق جلسات مكثفة مع اللاعبين من أجل تحقيق الفوز على الزمالك.

المصري يتسلح بالمكافآت أمام الأهلي

رصد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية مكافآت مالية للاعبيه لعبور عقبة لقاء الأهلي وتحقيق الفوز، ووعد حلبية اللاعبين بمكافآت خاصة حال حسم المركز الرابع في الدوري هذا الموسم.

وواصل المصري تدريباته استعداداً للأهلي وسط تركيز من لاعبي الفريق البورسعيدي، وأكد إيهاب جلال المدير الفني ثقته في قدرة فريقه لتحقيق الفوز على الأهلي وحصد نتيجة إيجابية.

شائعة ميدو والترجي.. وإصابة أنطوي

انتشرت شائعة حول تعيين أحمد حسام ميدو اللاعب المصري الأسبق ومدرب الزمالك والوحدة السعودي الأسبق مديراً فنياً للترجي التونسي في الموسم الجديد، بعدما ذكرت صفحة منسوبة لميدو عبر موقع فيسبوك أنه سيقود الترجي.

وقال الترجي في بيان رسمي إنه لا صحة لما تردد حول التعاقد مع ميدو، مؤكداً التمسك باستمرار الجهاز الفني بقيادة معين الشعباني.

وأعلن نادي مصر المقاصة إصابة الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق بالتواء في مفصل الكاحل ليغيب عن مباراة بيراميدز بالدوري يوم 30 أبريل الجاري.