هل يحتاج منتخب مصر لجهود عبدالله السعيد؟

لا يختلف اثنان على قيمة وأهمية عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، الذي يعيش حالة من التألق عقب عودته إلى الدوري المصري من رحلة احتراف في الدوري السعودي.

ففي خلال 13 مباراة خاضها اللاعب مع ناديه الجديد، منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية، نجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 6 آخرين، ما جعل البعض يطالب بعودته إلى صفوف المنتخب مرة أخرى على الرغم من الاتجاه الذي كان سائدًا من قبل الجهاز الفني للفراعنة بقيادة خافير أجيري بالانخفاض بالمعدل السني.

إلا أن تألق السعيد جعل الجهاز الفني للفراعنة يفكر جديًا في ضم صانع ألعاب بيرامديز إلى القائمة التي من المقرر أن تخوض غمار بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بمصر.

وحول مدى جدوى ضم السعيد والفائدة التي ستعود على المنتخب الوطني في حالة عودته إلى صفوف الفراعنة حرصت ”إرم نيوز“ على استطلاع آراء بعض خبراء اللعبة..

قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب لإرم نيوز: ”لا شك أن عبد الله السعيد قيمة فنية كبيرة وأن عودته إلى صفوف الفراعنة ستمثل إضافة إذا ما قرر الجهاز الفني ذلك خاصة أنه أفضل لاعب في مركزه في الوقت الحالي“.

وأضاف ياسين: ”حتى لو لم يشارك بشكل أساسي فلا شك أنه سيكون ورقة رابحة في أي وقت من أوقات أي مباراة“.

فيما أكد حمادة صدقي المدير الفني للجونة ومدرب منتخب مصر السابق أن عبد الله السعيد لاعب مؤثر وانضمامه سيزيد من قوة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وعن عامل السن استكمل صدقي: ”السن لا يقف عائقًا أمام ضم أي لاعب طالما مازال لديه ما يقدمه وأن إشراكه كأساسي يتوقف على حالته الفنية قبل المباراة“.

وتابع: ”لكننا جميعًا نرى أن اللاعب يلعب مباريات كاملة مع بيراميدز ويقدم مردودًا طيبًا للغاية وبالتالي فعامل السن لن يقف عائقًا إذا ما أراد الجهاز الفني للمنتخب ضمه لقائمة الفريق الذي سيشارك في كأس الأمم الأفريقية القادمة“.

بينما شدد طارق يحيى مدرب نادي الزمالك الأسبق، على أن عبد الله السعيد نجح في التأكيد على قيمته الفنية في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه مع بيراميدز, وأن مستواه الآن يؤهله بالتأكيد للانضمام لصفوف المنتخب الوطني والمشاركة كأساسي خاصة أن أي لاعب سوف ينضم إلى قائمة الـ22 لاعبًا لا بد وأن يكون مؤهلًا للعب مباراة كاملة“.

واختتم: ”أرى أن عبد الله السعيد قادر على ذلك, بل سيكون له دور مؤثر مع المنتخب في تلك البطولة المهمة“.

وتحتضن مصر منافسات كأس الأمم الأفريقية يونيو المقبل.