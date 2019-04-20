شهد، يوم السبت، العديد من الأحداث المهمة في الوسط الكروي المصري على صعيد الأندية الكبرى خاصة الأهلي والزمالك.

وتستعرض ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

جلسة الخطيب واقتحام تدريبات الأهلي

شهد النادي الأهلي أحداثاً مهمة على رأسها اقتحام مشجع تدريبات الفريق وتوجيه رسالة غاضبة للاعبي الفريق بخلاف هتافات الأعضاء ضد اللاعبين بعد الهزيمة أمام بيراميدز بالدوري بهدف نظيف.

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر وطالبهم بتصحيح الصورة واستعادة الروح القتالية والعودة للانتصارات ووعدهم بصرف مكافآت خاصة للاعبي الفريق حال تحقيق الانتصارات في المرحلة المقبلة والتتويج بلقب الدوري.

وأكد نادر شوقي، مدير أعمال رمضان صبحي، أن اللاعب سيغادر لألمانيا الأحد، للخضوع لاختبارات طبية، موضحاً أن الأهلي لم يطلب تجديد إعارة اللاعب.

عودة كهربا

شهدت تدريبات الزمالك عودة محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن لقاء الإسماعيلي بالدوري.

وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق وطالبهم بتحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة، وأكد للاعبيه أنه الأفضل في مصر.

رسائل آل الشيخ

وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رسائل جديدة قبل لقاء فريقه مع الزمالك يوم الثلاثاء المقبل بالدوري.

وتوقع آل الشيخ هزيمة فريقه أمام الزمالك وأداء مخيب للحارس أحمد الشناوي، كما هاجم من جديد إدارة الأهلي بعد التفريط في عبد الله السعيد وإثارة أزمة تجديد عقده مستشهداً بكلام عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق، الذي أكد أن السعيد لم يخطئ.

إقالة مؤمن سليمان

أعلن نادي النجوم إقالة مدربه مؤمن سليمان بعد الهزيمة التي تلقاها أمام بتروجيت بهدفين مقابل هدف.

وأكد النادي المصري رفضه إسناد مباراة الأهلي لحكام عرب مطالباً بتحكيم أوروبي.