تركي آل الشيخ يرشح هذا النادي للتتويج بالدوري المصري ويكشف حقيقة بيع عبدالله السعيد (شاهد)

رشح تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، النادي الأهلي للتتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم رغم الخسارة أمام فريقه بهدف نظيف، مؤكداً أن الأحمر صاحب تاريخ عريق وأرضية صلبة ولن يتأثر بسوء الاختيارات كما رشح الزمالك للوصافة وناديه لاحتلال المركز الثالث.

وأكد آل الشيخ عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الجمعة، أن الزمالك سيتأثر بالاستمرار في بطولة كأس الكونفدرالية والإصابات ومواجهة بيراميدز ساخرًا: ”أتمنى ألا يشهد اللقاء إلقاء كرات داخل الملعب لتعطيل اللعب“.

وعن قوة فريق الزمالك، قال مالك بيراميدز للمذيع عمرو أديب: ”هل ستحدثني عن قوة الزمالك وأنا من اشترى نصف صفقات الفريق“.

وعن إمكانية انتقال عبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق للزمالك، قال:“ الشائعات مقصودة ومعروف مصدرها وبيراميدز لن يبيع لاعبًا لأنه يريد مصلحته أيضًا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك يستخدم أسلوب الحرب النفسية وأتمنى ألا ندخل في أزمات مع أحد بسبب هذه الأقاويل“.

وأشاد آل الشيخ بنجاح بطولة كأس زايد للأندية العربية وتخطي الحضور الجماهيري نصف مليون مشجع في 70 مباراة، مؤكدًا أن انفعالاته في اللقاء النهائي بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي لصالح الهلال طبيعية لأنه مشجع للفريق الأزرق منذ الصغر ولكنها لم تؤثر على نتيجة اللقاء.