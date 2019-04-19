النادي الأهلي المصري يحسم موقف لاسارتي بعد الهزيمة من بيراميدز

حسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري، مصير مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول، خاصة بعد الخسارة بالأمس أمام بيراميدز في بطولة الدوري وفقدان الصدارة، والخروج من دور الـ8 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”الخطيب أبلغ أعضاء مجلس إدارة النادي، أن مارتن لاسارتي مستمر حتى نهاية بطولة الدوري العام فقط، حفاظًا على استقرار الفريق، وأن الوقت لا يسمح بالتعاقد مع مدير فني أجنبي، ولن ترضى الجماهير عن تولي محمد يوسف المسؤولية بشكل مؤقت مرة أخرى“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب قال لأعضاء المجلس إن الفوز ببطولة الدوري أو خسارة اللقب، لن يغيّر وضع لاسارتي، سيرحل في نهاية الموسم، ويتم الآن التفاوض مع عدد من المدربين الأجانب، لتولي أحدهم المسؤولية بداية من الموسم الجديد، وسيخوض فترة إعداد قوية“.

وتابع: ”الخطيب أكد أنه سيتم تغيير الجهاز الفني بالكامل، ولن يستمر سوى سيد عبدالحفيظ كمدير للكرة، وسيتم الاستعانة بعماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، كمدرب عام في الجهاز الجديد“.

وتعكف الإدارة حاليًا على توفير الشرط الجزائي في عقد المدرب والجهاز المعاون، من أجل الإطاحة به في نهاية الدوري، علمًا بأن لاسارتي يتقاضى شهريًا من الأهلي 90 ألف دولار، بينما يتقاضى مساعده سباستيان مدرب الأحمال 20 ألف دولار، في حين يتحصل إليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية على 15 ألف دولار، ومن ثم يبقى مجموع ما يمنحه النادي للاسارتي ومعاونيه 125 ألف دولار شهريًا.

ومن ثم يحتاج الأهلي إلى ما يقرب من 6 مليون و450 ألف جنيه مصري للتخلص من لاسارتي ومعاونيه، بعد سداد قيمة الشرط الجزائي 3 أشهر المنصوص عليه في العقد بين الطرفين.