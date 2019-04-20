مشجع يهاجم لاعبي النادي الأهلي المصري خلال المران.. وشريف إكرامي يوجه رسالة للجماهير

تعرض لاعبو النادي الأهلي المصري، والجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، لهجوم كبير من قبل أعضاء النادي خلال مران الفريق، الذي أقيم، اليوم السبت، بسبب الهزيمة أمام بيراميدز في بطولة الدوري العام، وتراجع الفريق للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري.

ووجه عدد من أعضاء النادي سبابًا شديدًا للاعبين أثناء مران الفريق الذي أقيم على ستاد مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة، خاصة بعد الخروج بهزيمة كارثية من بطولة أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي، ثم الهزيمة أمام بيراميدز في الدوري.

واقتحم أحد الأعضاء ملعب مختار التتش، وأمسك به سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وطلب له أمن النادي، حتى لا تتفاقم الأمور بينه وبين لاعبي الفريق.

وقال المشجع أثناء هجومه على اللاعبين:“علّمهم يا عبد الحفيظ.. اسم الأهلي كبير، وهم ضيعوا اسم النادي، علّمهم يا بيبو هم يلبسون تيشيرت مين، سرحهم يا بيبو، اللي مش قد التيشيرت يمشي“.

ومن جانبه، عقد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، جلسة مع الأعضاء الذين قاموا بالهجوم على اللاعبين، وقال لهم:“نطلب منكم الصبر على الفريق والأوضاع ستتحسن خلال المرحلة المقبلة، ولدينا لقاء مهم أمام المصري في الدوري، وكل حاجة ستتصلح، ولا تكونوا عامل ضغط على الفريق، وفي النهاية سيكون الدوري للأهلي“.

وكان الأهلي قد ودّع دوري أبطال أفريقيا بالهزيمة أمام صن داونز بخماسية نظيفة، كما تلقى هزيمة من بيراميدز في الدوري بهدف دون ردٍ، ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الخميس المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

اجتماع الخطيب

إلى ذلك، وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، 3 رسائل خلال اجتماعه بلاعبي الفريق الأحمر.

وقال بيان رسمي صادر عن النادي الأهلي إن الخطيب عقد جلسة منفردة مع لاعبي الفريق بعيدًا عن الجهاز الفني وبحضور مدير الكرة لمعرفة أسباب الهزيمة أمام بيراميدز، والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار البيان إلى أن الخطيب حرص على توجيه رسالة للاعبي الأهلي بضرورة رفع الضغوط التي تحاصرهم، والثقة بقدراتهم، وأنهم الأفضل في مصر، وقادرون على تحسين النتائج والعودة للروح القتالية.

وحمل بيبو رسالة ثانية للاعبي الأهلي بتأكيد دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة الأوروغوياني مارتن لاسارتي، وعدم وجود أي نية للتغيير كما أكد في رسالة ثالثة لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بحضور اللاعبين تحفيز الفريق بصرف مكافآت خاصة للفوز في المباريات القادمة، والحفاظ على لقب الدوري.

وعقد الخطيب جلسة مع لاسارتي وعبد الحفيظ لوضع بعض النقاط على الحروف بخصوص بعض الجوانب الانضباطية داخل الفريق.