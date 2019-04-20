غضب في النادي الأهلي المصري بعد ظهور حسين الشحات في مركز للتخسيس (صور)

اشتعلت حالة من الغضب العارم، داخل النادي الأهلي المصري، ضد حسين الشحات، بسبب ظهوره في إحدى عيادات التخسيس، عقب خسارة الفريق 0/1 أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”فوجئ مسؤولو الأهلي، بظهور حسين الشحات في حفل افتتاح إحدى عيادات التخسيس، بحضور عدد من الفنانات، عقب خسارة الأهلي أمام بيراميدز“.

وأضاف المصدر ”شعر مسؤولو الأهلي بالغضب من تصرف اللاعب، خاصة أنه يستفز جماهير النادي، التي تشعر بأن اللاعب لم يقدم مع الفريق أي شيء حتى الآن، منذ انضمامه في يناير الماضي، قادمًا من العين الإماراتي، في صفقة خيالية وصلت 150 مليون جنيه مصري“.

وتابع المصدر بقوله: ”هناك اتجاه قوي لتوقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب، وتوجيه إنذار أخير له، خاصة أن مسؤولي النادي يشعرون بالاستياء الشديد من مستوى اللاعب الفني، لأن الجميع كانوا يضعون آمالًا كبيرة على اللاعب لتقديم إضافة فنية كبيرة للفريق، تساهم في الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ودعها الفريق من دور الـ8“.

وأردف المصدر أن ”حسين الشحات يعيش في حالة نفسية سيئة للغاية، خاصة أن قطاعًا من جماهير النادي بدأ في الهجوم عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب مستواه الفني الحالي، ورددت الجماهير أن اللاعب صفقة فاشلة، ولا يستحق المبلغ الذي تم دفعه للعين للتعاقد معه“.

ومن جانب آخر استقر حسام عاشور لاعب وسط الفريق على الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، في ظل تراجع مستواه الفني، وتعرضه لهجوم كبير من قبل جماهير القلعة الحمراء مؤخرًا.

وتعرض عاشور لهجوم كبير في مباراة بيراميدز في بطولة الدوري، ما تسبب في أن يطلب التغيير قبل نهاية الشوط الأول، ولم يكن اللاعب يعاني من أي إصابة.

ومن المقرر أن يتولي عاشور منصبًا إداريًا في الأهلي خلال الفترة المقبلة، بناء على اتفاق مع إدارة النادي في حالة الاعتزال نهاية الموسم الحالي.