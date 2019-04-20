تركي آل الشيخ يروي قصة عبدالله السعيد.. ويسخر من صفقات الأهلي المصري (صورة)

واصل تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، السخرية من مسؤولي النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، خاصة بعد فوز فريقه 1/0 على الأحمر ببطولة الدوري.

وقال تركي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”هاحكيلكو حدوته صغيرة، نجم فريق كرة قدم كان سعيد وبيسعد جمهور فريقه انتهى عقده وطلب ١٠ جنيهات راتب عشان يجدد لأن ده آخر عقد ليه وهو لاعب دولي كبير وعاوز يأمن مستقبله يتقال له لا لأن عندنا سقف للرواتب فيروح يدور على مستقبله فيقولوله بمساعدة صديق (مش أنا) ارجع إحنا موافقين ويطلعوه بعد ما يمضي بساعات ويقولوله رجعنا بكلامنا“.

وأضاف ”وتلف الدنيا وبعدها بشهور يروحو جايبين لاعب مش في المنتخب ويدوله راتب ١٥ جنيه ولاعب ثاني برضو مش في المنتخب وليه سنة على الدكة ويدوله في ٦ شهور ٢٠ جنيه يبقى دي مش إدارة أو سيستم، ده بيزرعوا فجل (طبعا أنا بقصد واحد)“.

وتابع الشيخ ”تلف الدنيا ويرجع اللاعب اللي كان بيسعد جمهوره ويهزمهم مرتين، ربنا كبير.. آه افتكرت كان خايف إني آخذ منه اللقطة.. سبت ليك اللقطة بس طلعت بدون ألوان.. وعجبي“.

يذكر أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الحالي، كان قد وقّع للزمالك، قبل أن يجدد عقده مع النادي الأهلي بمساعدة تركي آل الشيخ، وقررت إدارة الأهلي رحيله إلى الدوري السعودي قبل أن يعود للفريق الأول لكرة القدم في بيراميدز في يناير الماضي.