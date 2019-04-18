تركي آل الشيخ يسخر من أحمد شوبير (شاهد)‎

سخر المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز؛ وزير الترفيه السعودي، من الإعلامي أحمد شوبير، بعد عدم زهوره في برنامج اليوم.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز للمرة الثانية هذا الموسم، حيث منع فريق بيراميدز، مضيفه الأهلي من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

وكتب آل الشيخ عدة تدوينات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيها: ”كابتن شوبير لو جلست لصبح تجيب إعلانات حستناك“.

وأضاف: “ كابتن شوبير … انتظروني انا مش جاي، طمنونا على شوبير يا ناس“.

ولم يخرج الإعلامي أحمد شوبير على الهواء مباشرة في قناة ”أون سبورت“ بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز في الفقرة التحليلية الخاصة بالمباراة، ولكنه ظهر في فقرة تحليل أداء الحكم.

ولم يعلق شوبير على تدوينات آل الشيخ التي تهكم عليه فيها، واكتفى بمناقشة أحمد الشناوي على أداء الحكم.

يذكر أن هناك خلافات ق دبت بين تركي آل الشيخ وشبير بسبب اتهامات الوزير السعودي للإعلامي المصري بدعم النادي الأهلي على حساب باقي الأندية.

وارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 60 نقطة خلف الزمالك (المتصدر) بفارق الأهداف.

فيما تجمد رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث.