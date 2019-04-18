أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز بيراميدز الثاني على الأهلي (شاهد)

أعرب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك فريق بيراميدز المصري، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على النادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وعلق آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بـ“تويتر“ قائلًا: ”‏لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه“.

وحقق بيراميدز فوزه الثاني على الأهلي بعدما تغلب عليه في الدور الأول بمسابقة الدوري.

لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله… بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه…???????????? pic.twitter.com/UIlyJ5KFNr — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٨ أبريل ٢٠١٩

واليوم، كرر بيراميدز الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الـ25 للدوري. وأحرز هدف المباراة الوحيد كينو في الدقيقة 14.

ورفع بيراميدز بذلك رصيده إلى 60 نقطة بالتساوي مع الزمالك في صدارة الدوري ومتفوقًا عليه بالأهداف، فيما بقي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.