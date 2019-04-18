عقوبات كبيرة على لاعبي الأهلي المصري ولاسارتي يرفض الرحيل

قرر النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، توقيع عقوبات مالية كبيرة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي بعد خسارة قمة الدوري العام، بعد الهزيمة مساء اليوم أمام بيراميدز.

قال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“ أبلغ سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في القلعة الحمراء، لاعبي الفريق بخصم شهرين من راتب كل لاعب، خاصة أن الهزيمة اليوم أمام بيراميدز غير مقبولة، بعد الدعم الكبير الذي تلقاه لاعبي الفريق من الجماهير والإدارة رغم الخروج من بطولة إفريقيا.

وأضاف المصدر أن الأجواء داخل الفريق مشتعلة للغاية، ويشعر محمود الخطيب بصدمة شديدة مما يحدث للفريق حاليا، خاصة أنه دفع أموالا طائلة في صفقات يناير من أجل تصحيح أوضاع الفريق.

وأوضح أن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق متمسك بالاستمرار في الفريق، ورفض تقديم استقالته بعد الخسارة اليوم أمام بيرامدز، وأكد لجهازه المعاون أن فرصة حصد الدوري مازالت قائمة للغاية، خاصة أن فارق النقطتين يمكن تعويضه وأنه لا مجال للتفكير في الرحيل.

وقال المصدر إن لاسارتي يرى أن المنافسة على الدوري مازالت قائمة بشدة في ظل إمكانية تعثر المنافسين فى المباريات المقبلة مع استعادة الانتصارات المحلية، ومن ثم استعادة الصدارة.

وأشار إلى أن لاسارتي يرفض تقديم استقالته؛ بسبب الشرط الجزائي المتواجد في عقده، رغم خروجه من بطولة أفريقيا والخسارة أمام بيراميدز ذهابا وإيابا.

ودخل لاعبو الأهلي وبيراميدز في اشتباك كبير، عند الخروج من ملعب اللقاء، واشتبك محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي مع عمر جابر، لاعب فريق بيراميدز، وتدخل أحمد فتحي لاعب الأهلي، وتم تكسير زجاج الملعب أثناء المشادة بين اللاعبين، وتعرض فتحي لسباب من قبل أحد مسئولي بيراميدز.

وحقق بيراميدز انتصارًا ثمينًا على الأهلي بهدف نظيف في المباراة، التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، بالمواجهة المؤجلة بينهما من الجولة الـ 25 من الدوري المصري.