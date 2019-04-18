مباراة الأهلي وبيراميدز.. اشتباك بين اللاعبين وتحطم زجاج غرفة خلع الملابس

اشتبك عدد من لاعبي الأهلي وبيراميدز عقب نهاية مباراة الفريقين في الدوري المصري، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف رائع للبرازيلي كينو، ليفقد صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، بينما تقاسم بيراميدز القمة مع الزمالك.

وأشارت فضائية ”أون سبورت“ إلى أن الاشتباكات بين اللاعبين بدأت مباشرة بعد صافرة النهاية، بين أرضية ملعب بتروسبورت وغرف خلع الملابس.

وأشارت الفضائية المصرية إلى أن الاشتباكات بين اللاعبين أدت لتحطيم زجاج الملعب.

ومنع فريق بيراميدز مضيفه الأهلي من استعادة قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وتغلب عليه بهدف دون رد، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الخامسة والعشرين للمسابقة المحلية.

أحرز هدف اللقاء الوحيد البرازيلي ماركوس دا سيلفا كينو في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 60 نقطة خلف الزمالك (المتصدر) بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 58 نقطة في المركز الثالث.