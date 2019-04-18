بيراميدز يصعق النادي الأهلي ويزاحم الزمالك على صدارة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

خسر النادي الأهلي للمرة الثانية هذا الموسم أمام بيراميدز بهدف رائع للبرازيلي كينو، خلال هزيمته 1-صفر ليفقد صدارة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس، بينما تقاسم بيراميدز القمة مع الزمالك.

وأحرز كينو هدف اللقاء الوحيد بتسديدة جانبية رائعة لم يحرك أمامها الحارس محمد الشناوي ساكنًا في الدقيقة 14.

وأهدر الأهلي العديد من الفرص السهلة وخاصة التي أتيحت لوليد أزارو وجيرالدو، بينما اقترب بيراميدز من مضاعفة التقدم عندما سدد ناصر منسي في القائم وارتدت الكرة إلى كينو ليسدد بجوار المرمى بعد وقت قصير من الهدف.

وتساوى الزمالك، الذي فاز 2-صفر على الإسماعيلي في وقت سابق اليوم، مع بيراميدز برصيد 60 نقطة، لكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف قبل أن يتواجه الفريقان يوم الثلاثاء المقبل.

وتراجع الأهلي، الذي خسر من بيراميدز 2-1 مطلع العام الجاري، للمركز الثالث بفارق نقطتين عن القمة.