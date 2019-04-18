أهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي.. 2-0 للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم عمر السعيد لاعب نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك الإسماعيلي، خلال المباراة المؤجلة التي تقام بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز.

وأحرز السعيد هدف الزمالك في الدقيقة 36 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعدما استغل خطأ دفاع الإسماعيلي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح يوسف إبراهيم ”أوباما“ في إحراز الهدف الثاني للزمالك من انفراد بمرمى الدراويش.

هدف عمر السعيد في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/AC3B9W2AtM — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٨ أبريل ٢٠١٩

هدف يوسف أوباما في مرمى الإسماعيلي pic.twitter.com/D6godsQCA0 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٨ أبريل ٢٠١٩

ويسعى الزمالك لكسر عقدة الإسماعيلي في الدوري وتحقيق الفوز الغائب منذ عام 2015 حين تغلب على الدراويش في آخر مناسبة قبل 4 أعوام تقريبًا، ولم يعرف منذ ذلك التوقيت الفوز بالدوري على الإسماعيلي.

ويعاني الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس من غيابات بالجملة تهدد مشواره في مباراة الإسماعيلي، خاصة في ظل عدم مشاركة التونسي حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش للإيقاف، وحازم إمام الظهير الأيمن للإصابة، بجانب إصابة التونسي فرجاني ساسي التي أنهت موسمه مع الفريق بخلاف محمود عبدالمنعم كهربا.

على الجانب الآخر ويعاني الإسماعيلي بقيادة مدربه البلجيكي سيدومير يانيفسكي من غيابات مهمة أيضًا، على رأسها اللاعب كريم بامبو الذي تم تجميده، وأيضًا محمود عبدالعاطي دونجا وعماد حمدي، ويعتمد يانيفسكي على تشكيلته التي تضم محمد فوزي لحراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي باهر المحمدي ومحمد مجدي وأحمد أيمن وطارق طه للدفاع، ومحمود متولي ومحمد صادق ووجيه عبدالحكيم للوسط، وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي والناميبي بينسون شيلونجو للهجوم.