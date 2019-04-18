كل ما تريد معرفته عن مباراتي الأهلي ضد بيراميدز والزمالك مع الإسماعيلي في الدوري المصري

ينتظر متابعو الدوري المصري يومًا مثيرًا بمواجهتين قويتين، الأولى تجمع بين الزمالك ومضيفه الإسماعيلي على ملعب الجيش الثالث بالسويس، بينما يستضيف الأهلي نظيره بيراميدز.

وتبدو المواجهتان مهمتان في صراع وسباق المنافسة على اللقب المحلي، خاصة أن الأهلي يتصدر الترتيب برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك وبيراميدز.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الأولى بين الإسماعيلي والزمالك في الساعة 17:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب الجيش الثالث بالسويس بصافرة الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وتذاع المباراة عبر قناة نايل سبورت بصوت المعلق مؤمن عبدالغفار وأون سبورت بصوت المعلق حاتم بطيشة.

وتقام المباراة الثانية بين الأهلي وبيراميدز في الساعة 20:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب بتروسبورت بصافرة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك، وتذاع المباراة عبر قناة نايل سبورت بصوت المعلق مدحت شلبي وأون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف.

صراع الصدارة

يحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة من 25 مباراة، واستطاع الفريق الأحمر أن يعتلي قمة الترتيب رغم ابتعاده عن السباق في ظل ارتباطه بعدة مؤجلات ويأمل الأهلي أن يحقق الفوز على بيراميدز لتعزيز الصدارة.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة من 27 مباراة، وسيكون لقاء الليلة مفصليًا في صراع القمة، خاصة أن أي نزيف نقاط قد يهدد حلم الفريق بالتتويج بلقب الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 57 نقطة من 25 مباراة، بعدما تنازل عن القمة بخسارته الأخيرة أمام المصري البورسعيدي.

الزمالك وكسر عقدة الإسماعيلي

يسعى الزمالك لكسر عقدة الإسماعيلي في الدوري وتحقيق الفوز الغائب منذ عام 2015 حين تغلب على الدراويش في آخر مناسبة قبل 4 أعوام تقريبًا، ولم يعرف منذ ذلك التوقيت الفوز بالدوري على الإسماعيلي.

ويعاني الزمالك بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس من غيابات بالجملة تهدد مشواره في مباراة الإسماعيلي، خاصة في ظل عدم مشاركة التونسي حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش للإيقاف، وحازم إمام الظهير الأيمن للإصابة، بجانب إصابة التونسي فرجاني ساسي التي أنهت موسمه مع الفريق بخلاف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويعتمد جروس على تشكيلته التي تضم الحارس محمود عبدالرحيم جنش وأمامه الرباعي محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالسلام وعبدالله جمعة في خط الدفاع، مع ثلاثي الوسط طارق حامد ومحمود عبدالعزيز يوسف إبراهيم أوباما، بينما يقود الهجوم المغربي خالد بوطيب وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو.

ويعاني الإسماعيلي بقيادة مدربه البلجيكي سيدومير يانيفسكي من غيابات مهمة أيضًا، على رأسها اللاعب كريم بامبو الذي تم تجميده، وأيضًا محمود عبدالعاطي دونجا وعماد حمدي، ويعتمد يانيفسكي على تشكيلته التي تضم محمد فوزي لحراسة المرمى وأمامه الرباعي الدفاعي باهر المحمدي ومحمد مجدي وأحمد أيمن وطارق طه للدفاع، ومحمود متولي ومحمد صادق ووجيه عبدالحكيم للوسط، وعبدالرحمن مجدي ومحمد الشامي والناميبي بينسون شيلونجو للهجوم.

وقال عمرو فهيم، مدافع الزمالك والإسماعيلي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة بسبب الغيابات المؤثرة خاصة في وسط الملعب، موضحًا أن الفريق الذي يستطيع التسجيل وهز الشباك قادر على الخروج فائزًا؛ لأن التعويض لن يكون سهلًا والمدرب يانيفسكي يلعب على المساحات الضيقة ويجيد الوصول لمرمى المنافسين من أقصر الطرق.

وأضاف: “ شيلونجو يجيد استغلال الفرص بعكس بوطيب وأحداد، والزمالك بحاجة لإشراك عمر السعيد منذ البداية بجانب اللعب بورقة إبراهيم حسن لخلخلة دفاعات الإسماعيلي“.

الأهلي ضد بيراميدز

يلعب الأهلي ضد بيراميدز في مواجهة عنوانها دائمًا الإثارة والأزمات، خاصة أن الفريق الأحمر نجح في الساعات الماضية في الحصول على موافقة الأمن على حضور الجمهور.

ويخشى الأهلي تأثير غياب بعض لاعبيه مثل رمضان صبحي وأيضًا وليد سليمان وكريم نيدفيد وسعد سمير والتأثر بالخروج الأفريقي، ويعتمد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني على تشكيلته الأقرب التي تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وأحمد فتحي والتونسي علي معلول للدفاع، وحسام عاشور وعمرو السولية وناصر ماهر للوسط، والنيجيري جونيور أجاي والأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو للهجوم.

ويعاني بيراميدز غيابًا مهمًا وهو السوري عمر خربين النجم المعار من الهلال السعودي بجانب البيروفي كريستيان بينافينتي الذي تعرض للإصابة، بينما يعتمد الفريق بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد الشناوي وأمامه الرباعي أحمد أيمن منصور والسوري عمرو ميداني ورجب بكار وعمر جابر للدفاع، وعبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا والبوركيني إريك تراوري للوسط، والبرازيلي ماركوس كينو ومحمد فاروق والإكوادوري جون سيفوينتي للهجوم.

وقال علي ماهر، مدرب الأهلي والأسيوطي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة لأن كلا المدربين يلعبان بأسلوب متشابه، موضحًا أن دياز يلعب على قدرات وسط الملعب خاصة السعيد وتراوري مع انطلاقات كينو وفاروق.

وأضاف: “ الأهلي لديه أوراق مهمة أيضًا خاصة أجاي وجيرالدو وأزارو مثلث الهجوم الموهوب والسريع بجانب ناصر ماهر صانع اللعب“.