يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهات المثيرة في بطولة الدوري غداً الخميس، بين الأهلي ضد بيراميدز والزمالك أمام الإسماعيلي، وهو ما فرض أجواء وأحداثاً مثيرة الأربعاء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

اجتماع طارئ في الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب إقامة مباراة الفريق ضد بيراميدز غداً الخميس بحضور جماهيري بعد اتصالات مكثفة بالجهات الأمنية واتحاد الكرة والتراجع عن فكرة إقامتها دون جمهور.

وكان الأهلي قد احتج على فكرة اللعب ضد بيراميدز بدون جمهور بعد أن كان هناك اتجاه أمني لذلك.

ووافق الأمن على إقامة اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري بحضور جماهيري على ملعب بتروسبورت.

ووجه مجلس الأهلي الشكر للجهات الأمنية على موافقتها على حضور الجماهير وحفظ حقوق النادي الأهلي.

وأعلن الأهلي قائمته لخوض اللقاء انتظاراً لقرار الإدارة، والتي خلت من اسم رمضان صبحي للإصابة وأيضاً أحمد الشيخ وصلاح محسن ومحمد شريف وإسلام محارب.

الزمالك يستبعد كهربا ويعيد حنفي

استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المهاجم محمود عبد المنعم كهربا من لقاء الإسماعيلي؛ بسبب إصابته بشد عضلي خفيف.

وشهدت قائمة فريق الزمالك عودة أيمن حفني لقيادة الفريق من جديد بعد أن غاب عن الفترة الماضية، كما عقد جروس جلسة مع لاعبي الفريق طالبهم بتحقيق الفوز على حساب الإسماعيلي.

نهاية أزمة بث الزمالك والإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي نهاية أزمة بث لقاء الزمالك بعد وعود من الشركة الراعية بتسوية المستحقات المتأخرة.

وأعلن رئيس الإسماعيلي إبراهيم عثمان تجميد كريم بامبو لنهاية الموسم بعد رفضه التجديد، كما أعلن البلجيكي سيدومير يانيفسكي المدير الفني قائمته لخوض اللقاء، وخلت من محمود عبد العاطي دونجا للإيقاف وكريم بامبو للتجميد وأيضاً الحارس محمد مجدي لعدم الجاهزية.

جاهزية كينو وغياب بينافينتي

أعلن نادي بيراميدز جاهزية لاعبه البرازيلي ماركوس كينو بعد تعافيه من إصابته في أنكل القدم، بينما خرج من القائمة اللاعب البيروفي كريستيان بينافينتي للإصابة وعبد الله بكري مدافع الفريق لأسباب فنية والسوري عمر خريبين للإيقاف.

ووعد مسؤولو بيراميدز بمكافآت مالية للاعبي الفريق من أجل حصد الفوز على الأهلي في مباراة الفريقين ببطولة الدوري.

حكام أجانب لمباريات الخميس

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الخميس بالدوري، حيث يدير لقاء الاسماعيلي والزمالك طاقم صربي بقيادة نوفاك سيمورتش ويعاونه دراجون بوجي وسفيتوزار جينين، وميولش جورجتش حكماً رابعاً، بينما يدير لقاء الأهلي وبيراميدز طاقم كرواتي بقيادة إيفان بيبيك ويعاونه ايفيكا مودريتش وجوران بيريكا، وتوهومين بيجيان حكماً رابعاً.