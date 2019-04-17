شدوى ابنة عصام الحضري تنضم رسميًا لنادي وادي دجلة (صور)‎

أعلن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب المصري الأسبق، وفريق النجوم الحالي، عن انضمام نجلته شدوى للفريق النسائي بوادي دجلة.

وقال الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انضمام شدوى عصام الحضري للفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي وادي دجلة، برئاسة المهندس ماجد سامي والمهندس هاني فؤاد، وتحت قيادة الكابتن القدير محمد كمال.. ألف مبروك يا حبيبتي وبالتوفيق دايمًا يارب.

يذكر أن الحضري لديه 4 بنات وولد وحيد، ونجلته شدوى كانت خطيبة كهربا لاعب نادي الزمالك، ولكن تم فسخ الخطبة.