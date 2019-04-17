محمد صلاح: المجتمع العربي في حاجة إلى تغيير الطريقة التي يتعامل بها مع المرأة

في أول تصريح له عقب الإعلان عن تواجده ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، في استفتاء مجلة ”Time“ الأمريكية، سلط محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، الضوء على دور المرأة في المجتمع العربي، مؤكدًا أنها تستحق أكثر مما تحصل عليه.

وقال صلاح في حديثه للمجلة الأمريكية: ”وجهة نظري أن المجتمع العربي في حاجة إلى تغيير الطريقة التي يتعامل بها مع المرأة، الأمر ليس من اختيارنا“.

وأضاف: ”أشعر أن المرأة تستحق أكثر مما تحصل عليه، وأؤيدها أكثر مما فعلت من قبل، في الوقت الحالي تحديدًا المرأة تستحق زيادة دورها في المجتمع العربي“.

وتطرق اللاعب المصري الدولي في حديثه إلى ما يفعله في أوقات فراغه، قائلًا: ”أقضي وقتي بشكل طبيعي للغاية، معظم الوقت أظل في المنزل، ولا أحب الخروج كثيرًا“.

يذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي البريمييرليغ، برصيد 19 هدفًا، متساويًا مع الأرجنتيني سيرغيو أغويرو، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث صلاح عن مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم، قائلًا: ”شعرت ببعض الضغوط في كأس العالم، ولكنه أمر طبيعي، عندما تكون أول لاعب مصري في هذا الموقف والمستوى الذي لم يصل له أحد من قبل، بالتأكيد أمر يجعلك تشعر بالضغط، ولكنه شعور مختلف“.

وبسؤاله عن شعور جماهير كرة القدم في الوطن العربي تجاهه، أجاب صلاح: ”أشعر بأنني مثل أبنائهم تمامًا“.