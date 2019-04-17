موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي، حامل اللقب، اختبارًا صعبًا للاحتفاظ بقمة ترتيب الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه غريمه بيراميدز، غدًا الخميس، ويترقب الزمالك الفرصة لاستعادة الصدارة.

وسيلعب الأهلي، الذي انتزع القمة لأول مرة هذا الشهر، مع بيراميدز بعد انتهاء مواجهة الزمالك مع الإسماعيلي في مباراتين مؤجلتين بالدوري الممتاز، لكن في نهاية اليوم، ستكون الفرصة أمام ثلاثة أندية للوجود في المركز الأول.

ولدى الأهلي 58 نقطة من 25 مباراة ويتقدم بنقطة واحدة على الزمالك، الذي خسر أمام المصري البورسعيدي في الجولة الماضية، بينما يأتي بيراميدز ثالثًا مستفيدًا من الفوز في آخر أربع مباريات ويملك 57 نقطة أيضًا، لكن من 27 مباراة.

وتلوح أزمة في الأفق بسبب موقف المشجعين. وقد أعلن الأهلي أنه فوجئ باتجاه الجهات الأمنية بإقامة المواجهة ”دون حضور جماهيري“، وهو ما اعتبره ”يتنافى مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة“.

وأضاف الأهلي، الذي خسر 2-1 أمام بيراميدز ذهابًا، قبل اللعب في استاد بتروسبورت بالقاهرة: ”نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق أن واجه بيراميدز على الملعب نفسه وبحضور جماهيره“.

وهذه أول مباراة للأهلي بعد الخروج المحبط من دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، إذ لم يكن الفوز 1-صفر على صن داونز الجنوب أفريقي، يوم السبت الماضي، كافيًا للتأهل بعد الخسارة بخماسية دون رد في لقاء الذهاب قبلها بأسبوع واحد.

لكن، ربما يكون الشيء الإيجابي الوحيد أن الفريق حظي بدعم ومساندة من 30 ألف مشجع على الأقل بعد انتهاء المواجهة، وطالبت الجماهير اللاعبين بالتعويض والاحتفاظ بلقب الدوري المحلي.

وقال مارتن لاسارتي، مدرب الأهلي، الذي يبدو مهددًا بفقدان منصبه، لموقع النادي: ”نحن في المركز الأول، وتخلصنا إلى حد كبير من كثرة الإصابات، وبشكل عام لدي أهداف كثيرة أسعى إلى تحقيقها مع الأهلي“.

وسيفتقد الأهلي ظهيره الأيمن محمد هاني بسبب الإيقاف، كما سيغيب على الأرجح وليد كريم (نيدفيد) بسبب الإصابة، بينما يفتقد بيراميدز المهاجم السوري عمر خربين بعد طرده أمام الاتحاد السكندري.

ورغم اللعب بعشرة لاعبين، نجح بيراميدز في تحويل تأخره مرتين إلى فوز 3-2 بفضل ثلاثية المتألق إيريك تراوري المنضم في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وسيكون بوسع الزمالك فرض الضغط على منافسيه إذا خرج بالانتصار على الإسماعيلي، لكنه سيفتقد الثنائي التونسي فرجاني ساسي بسبب الإصابة وحمدي النقاز بسبب الإيقاف.

ورغم الخسارة الأخيرة في الدوري، تلقى الزمالك دفعة بعدما اجتاز حسنية أغادير المغربي وصعد إلى قبل نهائي كأس الاتحاد الأفريقي، بينما أعلن رئيس النادي مرتضى منصور أنه ينوي تمديد التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري برصيد 37 نقطة من 26 مباراة، ولم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات، وتتعلق آماله فقط على تحسين مركزه وسيلعب دون ضغوط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء الخميس، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة.