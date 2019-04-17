النادي الأهلي المصري يحتج رسميًّا على إقامة مباراته ضد بيراميدز دون جمهور

رفض النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، إقامة مباراة الفريق ضد بيراميدز، المقرر لها، الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت دون حضور جماهيري، وطالب بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع الزمالك.

وأصدر النادي بيانًا رسميًّا أعلن فيه التمسك بحضور الجماهير للقاء، وجاء البيان كالآتي:

”فوجئَت إدارة النادي باتجاه لدى الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المقرر لها الخميس على ملعب بتروسبورت دون حضور جماهيري وهو الأمر الذي يتنافى تمامًا مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة، كما أن الموافقة الأمنية على عودة الجماهير للمدرجات هذا الموسم كانت خاصة بجميع الاستادات ما عدا ( الدفاع الجوي – الكلية الحربية – المكس)“.

واضاف البيان: ”واختار نادي بيراميدز ملعب الدفاع الجوي في المباراة الأولى واحتفظ بحقه في إقامة المباراة دون جمهور، لكن مباراة الخميس هي مملوكة للنادي الأهلي وتقام على ملعب بتروسبورت المسموح فيه بالحضور الجماهيري، فضلًا عن أن نادي الزمالك المنافس الأقرب للأهلي سبق أن واجه نادي بيراميدز على الملعب ذاته بحضور جماهيره“.

وتابع: ”الأمر الأهم أن السلوك الرائع والتشجيع المثالي والالتزام اللا محدود لجماهير الأهلي التي تواجدت بعشرات الآلاف في مباراة صن داونز الأخيرة يدعو لأحقية هذه الجماهير في حضور مباريات فريقها، خاصة أنها ضربت المثل والقدوة في كل معاني الروح الرياضية“.

ومن جانبه، قام العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بإبلاغ الجهات الأمنية باحتجاج النادي الأهلي على هذا الاتجاه بإقامة المباراة المشار إليها دون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.

وأضاف أن مجلس الإدارة يجري اتصالات مكثفة مع الجهات الأمنية لحل هذه الأزمة، خاصة أن مصر تستعد لاستقبال أكبر حدث رياضي في القارة الأفريقية باستضافة كأس الأمم 2019 في يونيو المقبل.

على جانب آخر، بات رمضان صبحي، لاعب الأهلي، مهددًا بالغياب عن لقاء بيراميدز، بسبب الإصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات فريقه بالأمس.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبي اليوم لمعرفة حجم الإصابة، ومدى إمكانية مشاركته في مباراة بيراميدز من عدمها.