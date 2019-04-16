شهد، يوم الثلاثاء، العديد من الأحداث على صعيد الكرة المصرية قبل اللقاءات المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز بجانب الزمالك ضد الإسماعيلي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية:

جراحة فرجاني ساسي

قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم خضوع فرجاني ساسي، نجم وسط فريق الزمالك، لجراحة بعد إصابته بشرخ في شظية القدم مما يهدد بامتداد فترة إيقافه لنهاية الموسم، وأصبح مهدداً بالغياب عن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في شهر يونيو المقبل.

وواصل نجوم الكرة المصرية تقديم رسائل المواساة للنجم التونسي بعد إصابته وآخرهم أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري وحارس الأهلي الأسبق، وتامر عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق.

إيقاف مخرجة مباراة الزمالك وأغادير

أعلن التليفزيون المصري إيقاف إيناس عثمان، مخرجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربي، التي أقيمت في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الجيش الثالث بالسويس، وفاز بها الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال هشام رشاد، نائب رئيس التليفزيون المصري والمشرف على البرامج الرياضية لـ“إرم نيوز“، إنه تم إيقاف المخرجة وإحالتها للتحقيق؛ بسبب بعض الأخطاء الخاصة بمباراة الزمالك وأغادير، وعدم إعادة لقطة هدف الفريق المغربي المثيرة للجدل.

وبررت المخرجة في تصريحات صحفية قرار إيقافها بالهجوم الذي تعرضت له من جانب قناة الأهلي وبعض صفحات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بانتمائها للأهلي.

سرية في الأهلي.. وبيراميدز يتسلح بالمكافآت

فرض النادي الأهلي السرية التامة قبل لقاء بيراميدز المقرر مساء الخميس المقبل في الدوري، وأغلق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء الباب أمام حضور الصحفيين للتدريبات، كما خضع الفريق لعدة تدريبات بدنية وفنية مع مدربه الأوروجوياني مارتن لاسارتي استعداداً للمواجهة.

واستعاد الأهلي خدمات الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ وتأكد غياب إسلام محارب للإصابة، بينما اشتكى محمد هاني الظهير الأيمن من آلام عضلية ويغيب اللاعب في الأساس عن مباراة بيراميدز بسبب الإيقاف.

ويتسلح نادي بيراميدز بالمكافآت من جانب إدارة النادي من أجل عبور عقبة الأهلي واعتلاء صدارة الدوري، خاصة أن الزمالك سيخوض أيضاً مواجهة صعبة ضد الإسماعيلي في نفس اليوم.

ورد أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي باسم النادي، على بعض الأقاويل التي ترددت في قناة الأهلي حول اختيار حكام أوربيين من الصف الأول لا يديرون مباريات في الدوري السعودي، مؤكداً أن حكام الصف الأول في أوروبا أداروا مباريات في الدوري السعودي وهو أمر لا يعيبهم، ولكنه يعبر عن قوة المنافسات بالدوري السعودي.

3 حكام مصريين في أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ اختيار 3 حكام مصريين في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وهم أمين عمر وجهاد جريشة ومحمود البنا لإدارة المباريات بالبطولة القارية.

وأعلنت اللجنة القائمة الكاملة للحكام الذين يديرون مباريات في البطولة القارية التي تنطلق في مصر خلال شهر يونيو المقبل، وشهدت تواجد حكام النخبة بالقارة السمراء على رأسهم الجامبي بكاري جاساما رغم أخطائه في مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا، وأيضاً الأنجولي هيلدير مارتينيز رغم أخطائه في مباراة الزمالك وأكادير بالكونفدرالية.

تجدد إصابة عمرو جمال وتكذيب مفاوضات جونيس

تجددت إصابة عمرو جمال مهاجم الأهلي في العضلة الأمامية خلال الساعات الماضية، ويحتاج اللاعب لفترة علاج إضافية في ظل تجدد إصابته التي تبعده عن الملاعب لفترة أكبر.

ونفى نادي وادي دجلة ما تردد حول وجود مفاوضات من النادي الأهلي مع المدرب اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفني للفريق لقيادة القلعة الحمراء خلفاً للأوروجوياني مارتن لاسارتي.

تعديلات جديدة في جدول الدوري

أعلن اتحاد الكرة تعديلات جديدة على جدول الدوري المصري؛ بسبب الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتقرر تأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز لمدة 24 ساعة ليقام يوم 23 أبريل الجاري، كما تأجل لقاء الأهلي والمصري إلى يوم 25 أبريل بدلاً من 22 لدواعٍ أمنية ونقل المباراة لاستاد الجيش بالسويس للإصلاحات على ملعب برج العرب.