أحمد فتحي يرفض عرض النادي الأهلي المصري.. والخطيب يخطط للصفقات الجديدة

كشف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للنادي الأهلي المصري، عن موقفه من العرض الذي تلقاه من إدارة النادي، بالاعتزال في صفوف الفريق نهاية الموسم الحالي، وتولي منصب إداري.

وكانت إدارة الأهلي قد عرضت على فتحي الاعتزال في نهاية الموسم الحالي، خاصة بعد التعرض لإصابة طويلة في العضلات، وتراجع مستواه الفني والبدني بسبب التقدم في السن.

وقال مصدر مقرب من أحمد فتحي في تصريحات لـ“إرم نيوز“: ”اللاعب رفض العرض المقدم له من إدارة النادي، وتمسك بالاستمرار في الملاعب حتى لو كان خارج القلعة الحمراء“.

وأضاف المصدر: ”فتحي أبلغ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، أنه يخطط للاستمرار في الملاعب لمدة 3 مواسم قادمة، وإن كان النادي لا يرغب في تواجده الموسم القادم، فسيبحث عن عرض في الخليج“.

وتابع: ”الأهلي حذر فتحي من مصير عماد متعب الذي رحل للنادي ورفض الاعتزال، وفشلت تجربته في الدوري السعودي، كما فشل في الاعتزال في صفوف الأهلي، لكن اللاعب أصر على موقفه“.

ومن جانب آخر، بدأ محمود الخطيب، رئيس الأهلي، التجهيز للموسم القادم، خاصة بعد الوداع المبكر لبطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل سد الثغرات الفنية التي تسببت في الخروج الأفريقي.

وطلب الخطيب من مارتن لاسارتي، المدير الفني، تجهيز تقرير فني عن الأسماء التي سترحل عن الأهلي في نهاية الموسم الحالي، والصفقات العاجلة التي يحتاجها الفريق، لعدم تكرار سيناريو الخروج من بطولة أفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعاقد مع صفقات في عدة مراكز منها قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، ورأس حربة أفريقي صاحب مستوى عالٍ فنيًا وبدنيًا في ظل رغبة وليد أزارو في الرحيل.