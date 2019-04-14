هل حسمت إدارة النادي الأهلي المصري موقفها من رحيل المدرب لاسارتي؟

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، ضغوط مجلس إدارة النادي، من أجل رحيل المدير الفني مارتن لاسارتي عن تدريب الفريق، بعد الخروج من بطولة أفريقيا، أمس السبت، أمام صن داونز الجنوب أفريقي، من دور الثمانية للبطولة، بنتيجة 5/1 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”الخطيب أعلن عن تمسكه باستمرار لاسارتي حتى نهاية الموسم الحالي، خاصة أن الوقت لا يسمح بالتعاقد مع مدرب أجنبي جديد في الوقت الحالي، والمدربون الكبار في أوروبا متعاقدون مع أندية أو منتخبات في الوقت الحالي، وحتي في حالة وجود مدرب متاح حاليًّا سيحتاج وقتًا للتعرف على الفريق؛ ما يهدد بضياع بطولتي الدوري وكأس مصر“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب يرغب في التعاقد إمّا مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المغرب، وإمّا مع سباستسان ديسابر، مدرب أوغندا، خاصة أنهما يمتلكان خبرة كبيرة في الكرة الأفريقية، وهو ما يحتاجه الفريق في المدرب الجديد، خاصة أن عدم وجود خبرة أفريقية للاسارتي تسببت في نتيجة الذهاب أمام صن داونز“.

وأردف: ”أعضاء المجلس أكدوا للخطيب أن الجماهير لن تسمح باستمرار لاسارتي في حالة خسارة لقاء بيراميدز المقبل في الدوري، لذا لا بد من إقالته حال الهزيمة من الفريق المملوك لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ولكن الخطيب أكد أنه متمسك بموقفه ببقاء لاسارتي حتى نهاية الموسم“.

وكان لاسارتي قال في المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة صن داونز: ”لا أفكر نهائيًّا في الاستقالة من منصبي في الأهلي، تعاقدت مع الأهلي منذ 3 أشهر وكنا نعاني إصابات عديدة ومبتعدين عن الزمالك المتصدر بـ 12 نقطة“.

وتابع: ”الآن نحن في صدارة الدوري ولا نعاني شبح الإصابات. وأنا راضٍ عن لاعبي الأهلي أمام صن داونز، ومستمر في العمل من أجل حصد البطولات وتطوير الأداء“.

وأردف: ”ولكن إذا كانت هناك رغبة لدى النادي يومًا ما في رحيلي، سأحترم ذلك وأنفذ تلك الرغبة“.

وشدد: ”بالنسبة لي، مستحيل أن أفكر في الرحيل إذا خسرت مباراة. أنا لدي أهداف عديدة أسعى لتحقيقها مع الأهلي“.

بينما انتهت رحلة الأهلي الأفريقية، والآن يستعد لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل.

وفي الإطار ذاته، كشف ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، عن موقفه من تولي تدريب الأهلي، خلال الفترة المقبلة، حال تلقيه عرضًا رسميًّا من الإدارة الحمراء.

وقال ديسابر في تصريحات لصحيفة ”الوطن“ المصرية: ”تدريب الأهلي أمر جيد جدًّا لأي مدرب، وفي حالة تلقي عرض رسمي سيكون الحسم بعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة في مصر، خاصة أنني أحترم تعاقدي مع المنتخب الأوغندي“.

وأضاف: ”لدي ذكريات في مصر أثناء تدريب فريق الإسماعيلي، وأحب الحياه فيها، لكن أنا متعاقد حاليًّا مع منتخب كبير، وعلينا أن ننتظر حتى نهاية أمم أفريقيا“.