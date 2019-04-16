فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك يكشف عن آخر تطورات إصابته ومتى يعود للمباريات؟ (فيديو)

قال فرجاني ساسي، نجم الزمالك ومنتخب تونس، إن علاجه من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه ضد حسنية أغادير المغربي في تونس كان طلبه.

وأشار ساسي لموقع اتحاد الكرة التونسي، يوم الثلاثاء: ”بكائي بعد الإصابة كان بسبب الوجع، وكذلك رغبتي في خدمة الفريق. أنا محبوب للغاية في مصر وخاصة من جمهور الزمالك“.

وأضاف: ”أشكر زملائي في النادي لأنهم أهدوا لي الانتصار“.

وتابع: ”مسؤولو منتخب تونس تواصلوا معي عقب المباراة وتواصلوا مع مسؤولي الزمالك، أشكر مسؤولي الزمالك على موافقتهم على علاجي في تونس بناء على طلبي. لدي ثقة في الجهاز الطبي للزمالك وكذلك في أطباء منتخب تونس“.

وأردف: ”سأخضع لجراحة، والأطباء أكدوا لي أنني سأعود في استعدادات تونس الأولية لكأس أمم أفريقيا“.

وفي المقابل، قال سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، إن إصابة ساسي مثلما كشفتها الآشعة التي أجراها الزمالك، كسر في الشظية.

وأكمل: ”اتفقنا أنه لا بد من إجراء جراحة، هذا علاج لرياضي وليس شخص عادي، وهذا هو الحل الأمثل“.

وأتم: ”ساسي سيكون جاهزا لمعسكر منتخب تونس“.

ساسي سافر الأربعاء إلى بلاده تونس وخضع للفحوصات الطبية اللازمة، ليتم الاستقرار على إجرائه الجراحة بالاتفاق بين الجهاز الفني للمنتخب التونسي ونظيره في الزمالك.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد ذكر في وقت سابق أن ساسي تعرّض لإصابة بكسر فوق كعب القدم يتطلب تدخلا جراحيا سريعا.

ساسي سيغيب 6 أسابيع على إثر الجراحة قبل أن يخضع للتأهيل.

الجهاز الطبي للزمالك وافق على خضوع لاعبه للجراحة، خصوصا أن الجراحة والتأهيل الطبيعي يستغرقان مدة الغياب نفسها.