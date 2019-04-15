ميدو يضع سيناريو تعويض نادي الزمالك لغياب فرجاني ساسي (فيديو)

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لنادي الوحدة السعودي، إنَّ ”أحمد السيد زيزو“ لاعب خط وسط نادي الزمالك الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، قد يكون بديلًا مميزًا لفرجاني ساسي في مركز لاعب خط الوسط خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ميدو في تصريحات صحفية إلى أن وضع محمود عبدالعزيز بجوار طارق حامد مناسب جدًّا أيضًا للمرحلة المقبلة في نادي الزمالك، كون الفريق سيواجه أندية قوية مثل: الإسماعيلي، وبيراميدز.

وعن أحمد سيد زيزو، قال ميدو، إن مركزه الأساس هو رقم ”8“، ولعب بهذا المركز في رحلته الاحترافيه بأوروبا.

وشدد على قدرة زيزو على اللعب في هذا المركز لما يمتلكه من جهد بدني وقدرات فنية مميزة.

ودفع جروس المدير الفني لنادي الزمالك بأوباما ليحل محل فرجاني ساسي الذي غادر الملعب مصابًا أمام حسنية أغادير أمس في الكونفدرالية الأفريقية.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط الوسط، في مباراته أمام حسنية أغادير المغربي، التي أقيمت امس الأحد على ملعب استاد السويس ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتعرض ساسي لإصابة قوية في القدم، ليتدخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لمحاولة إسعافه، ليعود إلى الملعب إلا أنه اشتكى مجددًا من الإصابة، ليغادر الملعب ويحل بدلًا منه محمد إبراهيم في الدقيقة الـ 16 من عمر الشوط الأول.

وأشار نادي الزمالك إلى أن إصابة فرجاني ساسي عبارة عن شرخ في شظية قصبة القدم.

ويحتاج اللاعب لفترة علاج تتراوح من شهر لشهر ونصف الشهر، على أن يعود بعدها اللاعب إلى المشاركة في المباريات.

يذكر أن الزمالك بلغ نصف النهائي بعد فوزه إيابًا على حسنية أغادير 1-0 مستفيدًا من تعادله سلبيًّا في الذهاب.

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وعن إمكانية رحيل السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك أو تعيين خالد جلال مساعداً له، قال ميدو: ”الوقت الحالي صعب ولا يسمح على الإطلاق بالدفع بعنصر جديد مع جروس خاصة أن الفريق في النهاية يحقق نتائج جيدة والتغيير يظل صعباً“.

وعن هدف محمد صلاح نجم ليفربول في مرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي، أكد أن صلاح نجم كبير ونقطة مضيئة في الكرة المصرية، موضحاً أنه تعرض لضغوط هائلة لا يستطيع أحد أن يتحملها وعاد بشكل أقوى.