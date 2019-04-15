شهد الاثنين، العديد من الأحداث الكروية الخاصة بأندية الدوري المصري، خاصة القطبين الأهلي والزمالك مع اشتعال الصراع بالدوري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز والأندية المصرية الاثنين:

الزمالك يجدد الثقة في غروس

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تجديد الثقة في المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني، ورفض فكرة تعيين خالد جلال مدربًا عامًا للفريق في المرحلة القادمة.

وأكد رئيس النادي الأبيض، في مقطع فيديو أن غروس لم يحصل على عقده كاملًا، كما يتردد ويحصل على راتبه شهريًا، موضحًا أن المدرب السويسري اقتنع ببعض الأمور الخاصة بمنح بعض اللاعبين فرصة أخرى مع الزمالك.

ويعاني الزمالك غيابات مهمة أمام الإسماعيلي على رأسها الثلاثي الدفاعي محمود حمدي الونش والتونسي حمدي النقاز للإيقاف وحازم إمام الظهير الأيمن، بجانب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط.

الأهلي يطلب جماهيره أمام بيراميدز

طلب النادي الأهلي حضور جماهيره وفقًا للأمور المعتادة في كل مبارياته أمام بيراميدز يوم الخميس المقبل ببطولة الدوري، خاصة أن لقاء الدور الأول باستاد الدفاع الجوي أقيم بدون حضور جماهيري؛ بسبب رفض الأمن إقامة اللقاءات على هذا الملعب بدون جماهير.

وأرسل النادي الأهلي 25 ألف دولار لاستقدام حكام عالميين من أوروبا لإدارة مباراة بيراميدز، مطالبًا بتعيين طاقم تحكيم على أعلى مستوى يليق بلقاء الفريقين.

وعاد الأهلي لخوض تدريباته على ملعب مختار التتش بمشاركة الثنائي هشام محمد وأحمد الشيخ اللذين تأكدت جاهزيتهما للمشاركة في لقاء بيراميدز بعد التعافي من الإصابة، بينما مازال الغموض يحيط بمشاركة اللاعب إسلام محارب بسبب الإصابة.

الإسماعيلي يهدد بعدم بث مباراة الزمالك

هدد النادي الإسماعيلي بعدم بث مباراة الزمالك يوم الخميس المقبل في الدوري؛ بسبب مديونيات الشركة الراعية وعدم التوصل لاتفاق بخصوص المستحقات المتأخرة.

وأرسل نادي الزمالك 25 ألف دولار من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الإسماعيلي.

نصيحة ميدو.. وجاهزية ثنائي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز جاهزية الثنائي البرازيلي ماركوس كينو والبيروفي كريستيان بينافينتي لخوض لقاء الأهلي بعد مشاركتهما في التدريبات بشكل طبيعي.

ووجه أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك الأسبق نصيحة للفريق الأبيض بالاعتماد على أحمد سيد زيزو كلاعب ارتكاز بعد إصابة التونسي فرجاني ساسي، خاصة أنه لعب هذا الدور من قبل حين كان لاعباً في صفوف ليرس البلجيكي.