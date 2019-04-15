مرتضى منصور يحدد مصير كريستيان غروس مع نادي الزمالك (فيديو)

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، أنه اقترب من تجديد عقد المدرب السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأبيض، نافيًا أي صحة لما يتردد عن رحيله.

وقال رئيس الزمالك في مقطع فيديو ظهر به غروس وإسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى المشرف على الكرة، مساء الاثنين، إن غروس أعلن تحمله المسؤولية وتعهد بالفوز بالبطولات التي يخوضها الزمالك.

وأضاف: ”اتفقنا على عودة خالد جلال للنادي قبل شهرين وتعيينه في الجهاز الفني، ولكن غروس طالب تأجيل هذا القرار ووافقت على رؤيته، وأتمنى التوفيق للجهاز الفني في هذه المرحلة الحاسمة“.

وأشار منصور إلى أنه تشاور مع غروس بخصوص منح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون باستمرار، موضحًا أن الفريق الأبيض سيتعرض لضغوط كبيرة بعد التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية؛ لأنه النادي المصري الوحيد الذي استكمل المسيرة أفريقيًا.

وهاجم رئيس الزمالك بعض قدامى النادي الذين انتقدوا فكرة تعيين خالد جلال، ودافعوا عن غروس رغم أنهم كانوا ينتقدونه ليلًا ونهارًا مثل أيمن يونس وجمال عبدالحميد وتامر عبدالحميد، موضحًا أن الإعلام الأسود يحاول التقليل من انتصارات الزمالك ويضخم نغمة الفوز للأهلي.

وأضاف: ”الأهلي خسر كل شيء وتلقى هزيمة مريرة بخماسية دون رد أمام صن داونز بجنوب أفريقيا بدوري أبطال أفريقيا، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي الأسطورة لم يستطع أن يحقق أي بطولة هذا الموسم كرويًا ورغم ذلك الإعلام يهاجمنا“.