التشخيص النهائي لإصابة فرجاني ساسي ومدة غيابه عن الملاعب

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جهود التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط الوسط، في مباراته أمام حسنية أغادير المغربي، المقامة حاليًا على ملعب استاد السويس ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتعرض ساسي لإصابة قوية في القدم، ليتدخل الجهاز الطبي لنادي الزمالك، لمحاولة إسعافه، ليعود إلى الملعب إلا أنه اشتكى مجددًا من الإصابة، ليغادر الملعب ويحل بدلًا منه محمد إبراهيم في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول.

وأشارت تقارير صحفية مصري إلى أن إصابة فرجاني ساسي عبارة عن شرخ في شظية قصبة القدم.

ويحتاج اللاعب لفترة علاج تتراوح من شهر لشهر ونصف، على أن يعود بعدها اللاعب إلى المشاركة في المباريات.

يذكر أن الزمالك بلغ نصف النهائي بعد فوزه إيابا على حسنية أغادير 1-0 مستفيدا من تعادله سلبيا في الذهاب.