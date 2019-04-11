بيراميدز يتخطى الاتحاد ويزاحم الزمالك على المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري (فيديو)

قلب فريق بيراميدز الطاولة وفاز على نظيره الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 29 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم الاتحاد السكندري عبر رزاق سيسي في الدقيقة 25 بضربة رأس، ثم تعرض بيراميدز لضربة أخرى بطرد خربين في الدقيقة 54 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم الطرد تعادل إيريك تراوري سريعًا بعد ست دقائق مستغلًا تمريرة عمر جابر العرضية.

ولم تدم فرحة التعادل طويلًا، إذ أعاد خالد قمر التقدم للاتحاد بعد ثلاث دقائق بضربة رأس ليسجل هدفه رقم 13 هذا الموسم، محتلًا المركز الثاني في ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن أحمد علي مهاجم المقاولون العرب.

وواصل بيراميدز الضغط رغم النقص العددي ونجح تراوري في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 82 و84، ليكمل انتفاضة بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف عن الزمالك. وتوقف رصيد الاتحاد عند 32 نقطة في المركز 12.

وفاز المقاولون العرب صاحب المركز الخامس 1-صفر على حرس الحدود بهدف أحمد علي، كما تفوق طلائع الجيش 2-1 على الداخلية.