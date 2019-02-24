لاعبو بيراميدز يدعمون تركي آل الشيخ بهذه الطريقة (شاهد)

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يدخل فريق بيراميدز المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 34 نقطة.