لاعبو بيراميدز يدعمون تركي آل الشيخ بهذه الطريقة (شاهد)

ارتدى لاعبو فريق بيراميدز تشيرتات مرسومًا عليها صورة المستشار تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي؛ مالك النادي قبيل انطلاق مباراة فريقهم أمام المقاولون العرب في الدوري المصري.
ودعم اللاعبون تركي آل الشيخ، بعد قرار عودته في بيع النادي للمستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
وكانت أزمة قوية اندلعت داخل نادي بيراميدز عقب قرار تركي آل الشيخ ببيع حصته في النادي لنائبه سالم الشامسي، عقب هجوم إعلامي عنيف ضده من المذيع أسامة كمال بفضائية (dmc).
ويدخل فريق بيراميدز المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 34 نقطة.