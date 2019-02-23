رسميا.. بيراميدز يتمسك بمواجهة الأهلي في كأس مصر‎

صدرت إدارة نادي بيراميدز، لتؤكد فيه تمسكها بمواجهة الأهلي في كأس مصر، والتي من المقرر إقامتها يوم 28 فبراير الجاري بناء على قرار من اتحاد الكرة المصري.

بيراميدز كان نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الإجتماعي، حيث أكد خلاله أن النادي بصدد إصدار بيان هام عن المواجهة في وقت متأخر من اليوم السبت.

وأصدرت بالفعل بيانا مقتضبا، قائلة فيه: ”بانتظاركم في كأس مصر يوم 28.. متتأخروش علينا“.

بانتظاركم في كأس مصر يوم 28 ???????????????? pic.twitter.com/e1nDkDxybd — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 23, 2019

وكانت ترددت أنباء قوية عن اعتزام نادي بيراميدز إبداء موافقته على تأجيل مواجهة الكأس أمام الأهلي، ليحل أزمة كبيرة اندلعت مؤخرًا بسبب هذه المباراة بين الناديين.

وقال الإعلامي المصري هاني حتحوت عبر حسابه الشخصي على تويتر: ”بيراميدز سيوافق على تأجيل مواجهة الكأس أمام الأهلي في بيان رسمي بعد قليل“.

بيراميدز سيوافق على تأجيل مواجهة الكأس أمام الأهلي في بيان رسمي بعد قليل — Hany حَتْحُوتْ (@HHathout) February 23, 2019

وكان اتحاد الكرة المصري قد استبدل مباراة الدوري لمباراة الأهلي أمام بيراميدز من الدوري المصري لبطولة كأس مصر، ليعلن مجلس إدارة الفريق الأحمر رفضه القاطع للمشاركة في المباراة.

وكان مجلس إدارة نادي بيراميدز أصدر بيانًا رسميًا، يوم الجمعة، أعلن من خلاله التزامه الكامل بجدول مباريات الدوري والكأس، المعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا.

وأشار النادي في بيانه إلى التزامه بالجدول ”الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس ولا يمنح فريقا أي أفضلية على الآخر“.

وأكد النادي في بيانه لتحضيره ”لخوض مباريات المقاولون في الدوري يوم الأحد ثم الأهلي في دور الـ 16 من كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري“.

اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا، أكد فيه تمسك الإدارة بقراره السابق في اجتماعه الطارئ بتاريخ 9-2-2019 ونصه (الرفض القاطع لاستبدال أي مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابًة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية).

ليرد اتحاد الكرة ببيان يؤكد خلاله ضرورة التزام الأندية بالمشاركات في المسابقات المصرية من أجل تجديد تراخيص المشاركة في بطولات أفريقيا.

ويحتل بيراميدز وصافة الدوري المصري ورصيده 45 نقطة مثل الأهلي ثالث الترتيب لكن الأول خاض 3 لقاءات أكثر من الأخير. بينما يتصدر الزمالك البطولة ورصيده 52 نقطة.

وأعلن بيراميدز يوم الجمعة انتقال ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم سعيد الشامسي.

وطلب بعض لاعبي الفريق من تركي آل الشيخ استمراره مع النادي وذلك عبر فيديو بثه الحساب الرسمي لبيراميدز.