ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الزمالك أمام المصري البورسعيدي (صورة)

أخفق الزمالك في استعادة صدارة الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، وذلك عقب خسارته أمام مضيفه المصري 1-2، في الجولة 28 للمسابقة، التي شهدت فوز طلائع الجيش على الداخلية بالنتيجة ذاتها.

وتقدم المصري في الدقيقة 40 عن طريق إسلام بن سليمة، ثم سجل أوستين أوموتو الهدف الثاني في الدقيقة 57، قبل أن يقلص محمود علاء الفارق للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

واضطر المصري للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة عقب طرد لاعبه أحمد شوشة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

وتجمد رصيد الزمالك عند 57 نقطة في المركز الثاني، بعد أن تلقى خسارته الثانية في بطولة الدوري بفارق نقطة خلف غريمه التقليدي الأهلي (المتصدر)، فيما رفع المصري رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع، مواصلًا نتائجه اللافتة في المسابقة في الفترة الأخيرة التي شهدت تحقيقه ثمانية انتصارات خلال آخر 10 مباريات للفريق في البطولة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: