أهداف مباراة الزمالك والمصري.. 2-1 للفريق البورسعيدي (فيديو)

تقدم إسلام أبو سليمة لاعب النادي المصري البورسعيدي بهدف في شباك الزمالك، خلال المباراة التي أُقيمت بين الفريقين في الدوري الممتاز.

وأحرز أبوسليمة هدف فريقه في الدقيقة 40 من رأسية قوية.

وفي الدقيقة 56 استغل أماميتشي خطأ طارق حامد لاعب الزمالك وراوغ ”الونش“ وسدد قوية محرزًا الهدف الثاني للمصري.

ومع حلول الدقيقة 90 قلص محمود علاء النتيجة وأحرز الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء.

ويستضيف المصري البورسعيدي نظيره الزمالك على استاد الجيش في السويس ضمن الجولة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة، خلف الأهلي الذي يتصدر بفارق نقطة وحيدة.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.