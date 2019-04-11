نادي الزمالك يرد على تقارير رحيل فرجاني ساسي إلى ناد سعودي

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفه من رحيل اللاعب التونسي فرجاني ساسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، في بداية الموسم المقبل للاحتراف في أحد الأندية الخليجية.

وقال موقع ”الصريح“ التونسي: ”تأكد رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط نادي الزمالك عن القلعة البيضاء عقب انتهاء الموسم الجاري، مستثمر خليجي تواصل مع إدارة الزمالك في الأيام الماضية وقدم عرضًا مغريًا لساسي من أحد أندية القمة بالسعودية، وبالفعل رحب اللاعب وإدارة النادي بالعرض“.

وقال مصدر داخل الزمالك في تصريحات لإرم نيوز: ”ليس هناك أي نيه داخل النادي للتفريط في خدمات فرجاني ساسي في نهاية الموسم الحالي، اللاعب مستمر في النادي الموسم المقبل“.

وأضاف المصدر: ”الزمالك ظل لبضع سنوات يبحث عن لاعب بحجم وقيمة ومهارة فرجاني ساسي، فكيف يتم الاستغناء عنه بسرعة، لقد حل مشكلة فنية كبيرة للفريق وبات أهم لاعب في القلعة البيضاء“.

وتابع: ”السويسري جروس المدير الفني للزمالك، أعلن رفضه أي عروض تقدم للاعب، لأنه يرغب في استمراره، خاصة أن الفريق في حاجة لخبراته الأفريقية، خلال المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل“.

وأردف المصدر: ”فرجاني أبدى رغبته في الاستمرار بالزمالك، خاصة أنه يشعر بالراحة في الفريق، وبات معشوق الجماهير الزملكاوية، كما أن الأندية في السعودية لا يوجد بها استقرار للمحترفين“.

ومن جانب آخر، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب بالكامل، التوجه إلى الإسكندرية غدًا الجمعة من أجل المبيت مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي بفندق الإقامة قبل لقاء صن داونز الجنوب أفريقي، السبت.

وتأتي هذه الخطوة من قبل إدارة الأهلي، من أجل تقديم الدعم المعنوي للاعبي الفريق، خاصة أن الكل في النادي يسعى للفوز بنتيجة كبيرة، وتعويض التعرض للهزيمة بخماسية في لقاء الذهاب.