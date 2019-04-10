أسدل الستار على يوم حافل بالأحداث المهمة على صعيد الرياضة المصرية، خاصة مع فوز الأهلي على المقاصة بهدفين مقابل هدف ببطولة الدوري المصري لكرة القدم، بخلاف العديد من الأحداث الخاصة بالبطولات المحلية والقارية.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك والأندية المصرية، الأربعاء 10 أبريل 2019:

صدارة مؤقتة للأهلي

حصد فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك قبل لقائه ضد المصري البورسعيدي مساء الخميس.

وفاز الأهلي على المقاصة بنتيجة 2-1 في الجولة الثامنة والعشرين للدوري المصري، بعدما أحرز حمدي فتحي والمغربي وليد أزارو للأهلي وسجل الغاني جون أنطوي هدف المقاصة.

واستعاد الأهلي نغمة الفوز بعد أن تلقى هزيمة مذلة أمام صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت الماضي، بخماسية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخطف رد فعل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي بعد هدف أزارو، الأنظار بعدما قبل يده تعبيراً عن رضاه بالهدف والفوز.

أزمة في المؤتمر الصحفي

شهد المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي والمقاصة أزمة بعدما منع أمن النادي الصحفيين من دخول قاعة المؤتمرات، وهو ما أدى لإلغاء المؤتمر الصحفي للمدرب الأوروغوياني مارتن لاسارتي، بينما اكتفى طلعت يوسف المدير الفني للمقاصة بتعليق مقتضب عبر خلاله عن عدم رضاه عن الأداء وعدم استغلال لاعبوه للفرص أمام الأهلي.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفريق أغلق ملف الدوري وسيخوض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل، بتركيز وبدون تسرع رافضاً التعليق على قرار الحكم محمد معروف بطرده.

الغيابات تحاصر الأهلي

تأكد غياب محمد هاني ظهير أيمن الأهلي عن لقاء بيراميدز يوم 18 أبريل الجاري؛ بسبب الإنذار الثالث الذي حصل عليه في لقاء المقاصة.

واشتكى كريم وليد ”نيدفيد“ لاعب الوسط من الإصابة التي تعرض لها في القدم اليمنى وسيخضع للأشعة لحسم إصابته ومدة غيابه.

تتويج الطائرة

توج فريق الأهلي بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة على حساب سموحة بثلاثة أشواط دون رد.

وحسم الأهلي اللقب للمرة 14 في تاريخه، وعبر محمد مصيلحي، المدير الفني للأهلي عن سعادته بهذا الانتصار، مؤكدًا أن الفريق استحق التتويج وأهدى اللقب للجماهير.

على صعيد متصل، أنهى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أزمة مباراة كرة الماء مع الجزيرة بعد الاشتباكات التي حدثت في نهائي الدوري بنادي الصيد، بعدما أجرى اتصالاً بمسؤولي نادي الجزيرة واتفق على فتح تحقيقات سرية بين إدارتي الناديين.

أزمة حكم لقاء المصري والزمالك.. وعودة كهربا

نشبت أزمة حادة قبل لقاء الزمالك والمصري بالدوري الممتاز؛ بسبب عدم تحويل أموال الحكام الأجانب مما أدى لتعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد عادل لإدارة اللقاء.

وأعلن النادي المصري أيضاً تمسكه بعدم إذاعة مباراة الزمالك بالدوري لعدم الحصول على المستحقات المالية المتأخرة الخاصة ببث مبارياته في الفترة الأخيرة.

وأعلن السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه وشهدت عودة محمود عبد المنعم كهربا بجانب المغربي حميد أحداد.

اتحاد الكرة يشكر آل الشيخ

وجه اتحاد الكرة الشكر للمستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، بعد أن وافق على إقامة لقاء المصري والإسماعيلي بالدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وأعلن اتحاد الكرة إقامة لقاء الزمالك والإسماعيلي يوم 18 أبريل الجاري بالدوري على ملعب الجيش الثالث بالسويس بجانب إقامة لقاء الأهلي وبيراميدز باستاد بتروسبورت في نفس اليوم.

دعوة أساطير أفريقيا لقرعة الكان

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ دعوة مجموعة من أساطير القارة السمراء لحضور القرعة يوم الجمعة المقبل، وعلى رأسهم الإيفواري يايا توريه ومواطنه ديديه دروجبا والكاميروني صامويل إيتو ومواطنه ريجوبر سونج والنيجيري إيمانويل والمغربي مصطفى حجي، وبعض النجوم المصريين مثل حازم إمام وعصام الحضري ومحمود الخطيب ومحمد أبوتريكة ووائل جمعة.

واستقر كاف على إقالة عمرو فهمي المدير التنفيذي وتعيين المغربي معاذ حجي بدلاً منه.