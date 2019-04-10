ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الأهلي على مصر المقاصة (صورة)

ارتقى النادي الأهلي، لصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مؤقتًا، بفوزه على ضيفه مصر المقاصة بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة المحلية.

وأحرز هدفي الأهلي، حمدي فتحي، والمغربي وليد أزارو في الدقيقتين 25 و82 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف مصر المقاصة الوحيد عن طريق الغاني جون أنتوي في الدقيقة 90+4 من زمن المباراة. وبهذه النتيجة، ارتقى الأهلي للصدارة مؤقتًا برصيد 58 نقطة بفارق نقطة عن الزمالك الذي يواجه، غدًا الخميس، فريق المصري البورسعيدي ضمن نفس الجولة.

فيما تجمد رصيد مصر المقاصة عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وفي وقت سابق اليوم أهدر الإسماعيلي، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21، تقدمه 2-1 على الجونة بعد أن استقبل هدف التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع مقابل 32 نقطة للجونة في المركز التاسع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا: