النادي الأهلي يتخطى عقبة المقاصة ويتصدر ترتيب الدوري المصري مؤقتًا (فيديو)

تمكن النادي الأهلي من عبور كبوة صن داونز، ونجح في الفوز على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الثامنة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي عن طرق حمدي فتحي، في الدقيقة 25 من الشوط الأول، قبل أن يعزز وليد ازارو، تقدم المارد الأحمر، بالهدف الثاني.

وقبل نهاية المباراة تمكن اللاعب جون انطوي في إضافة هدف لمصر المقاصة.

بفوز الأهلي اليوم، تصدر الفريق الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري ”مؤقتًا“ برصيد 58 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن نادي الزمالك، والذي سيلعب مباراة صعبة غدا الخميس 11 أبريل، أمام النادي المصري البورسعيدي.

وفي وقت سابق اليوم أهدر الاسماعيلي، الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 21، تقدمه 2-1 على الجونة بعد أن استقبل هدف التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة.

كانت البداية كارثية للإسماعيلي عندما تأخر بعد ربع ساعة بهدف أحمد حسن مكي ثم تعرض مدافعه الغاني ريتشارد بافور للطرد في الدقيقة 21 بعد أن أبعد كرة بيده عن عمد أمام خط المرمى.

وحصل الجونة على ركلة جزاء بعد لمسة اليد لكن أهدرها مكي بعد أن تصدى لها الحارس محمد فوزي.

وتعافى الاسماعيلي قبل نهاية الشوط الأول حين أدرك بنسون شيلونجو التعادل بعد مراوغة الحارس محمود الغرباوي.

ونجح الاسماعيلي في التقدم من ركلة جزاء مثيرة للجدل حصل عليها الناميبي شيلونجو ونفذها محمود متولي في الدقيقة 58.

وبدا أن الاسماعيلي في طريقه لانتصار ثمين رغم النقص العددي لكن الحارس فوزي ارتكب خطأ دفع ثمنه بعد أن أدرك مكي التعادل بضربة رأس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع الاسماعيلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع مقابل 32 نقطة للجونة في المركز التاسع.