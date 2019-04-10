لاسارتي ينوي إجراء تغييرات على تشكيل الأهلي المصري بعد تدخل الإدارة

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، على إجراء تصحيح كبير في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في القلعة الحمراء، حال فشل الفريق، في تعويض الهزيمة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، وتوديع بطولة دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية.

وقال مصدر داخل الأهلي: ”لاسارتي يجهز لانقلاب في تشكيل الأهلي خلال الفترة المقبلة، في حالة الخروج الأفريقي، بمنح عدد من البدلاء فرصة حقيقية مع الفريق لتجديد الدماء، خاصة أن محمود الخطيب رئيس النادي طلب منه هذا الأمر خلال الجلسة التي جمعتهما عقب الهزيمة أمام صن داونز“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب استفسر من مارتن لاسارتي عن أسباب عدم منح فرصة حقيقية لأحمد الشيخ وصالح جمعة وشريف إكرامي ورامي ربيعة وصلاح محسن، في ظل التراجع الكبير لمستوى الأساسيين في الفترة الحالية، وتعرضهم لإرهاق بدني كبير“.

وتابع: ”لاسارتي قرر الإطاحة بمحمد الشناوي من مركز حراسة المرمى، بسبب تراجع مستواه الفني، ومنح فرصة حقيقية لشريف إكرامي، حتى نهاية الموسم وكذلك منح صالح جمعة فرصة أكبر في الفريق وتجميد ناصر ماهر الذي بات عالة على الفريق، ولم يثبت أحقيته في الوجود في التشكيل الأساسي“.

وأردف المصدر: ”كما سيتم وضع أيمن أشرف على دكة البدلاء، من أجل مشاركة رامي ربيعة وياسر إبراهيم، خاصة أن الخطيب تعجب من الإصرار على سعد سمير وأيمن أشرف رغم عودة ربيعة وضم ياسر في الشتاء، واقتحام صلاح محسن بشكل تدريجي بدلاً من مروان محسن ووليد أزارو، خاصة أن النادي تعاقد معه مقابل 40 مليون جنيه“.

ومن جانب آخر حصل لاعبو الأهلي على وعد من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بمكافأة كبيرة تعوض الخصومات التي تعرضوا لها أخيرًا، في حالة النجاح في تحقيق المعجزة والتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا أمام صن داونز.

وترغب إدارة الأهلي في تحفيز لاعبيها من أجل تعوبض الهزيمة التاريخيه التي تعرض لها الفريق، في جنوب أفريقيا بخماسية لم تحدث من قبل في تاريخ النادي.