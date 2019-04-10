موعد مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم في الدوري المصري

يصطدم النادي الأهلي بنظيره مصر المقاصة، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الأهلي المباراة وسط حالة من الحزن بعد أن خسر من صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويبحث الأهلي عن الانتصار لاعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتًا، حيث يأتي في وصافة جدول الترتيب برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، أما مصر المقاصة فيوجد بالمركز الخامس برصيد 40 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، حيث تألق كل من جونيور أجايي وحسين الشحات ورمضان صبحي في تسجبل الثلاثية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:00 بتوقيت القاهرة على قناتي النيل للرياضة وOn Sport HD.