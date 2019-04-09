رئيس تحرير الأهرام الرياضي يرد على هجوم قناة النادي الأهلي بسبب غلاف ”الغريق محمود الخطيب“

رد محمد شبانة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام الرياضي المصرية، على هجوم قناة النادي الأهلي وعدد من الإعلاميين المصريين على خلفية غلاف الصحيفة المقتبس من صحيفة تايم الأمريكية.

واستخدمت الصحيفة غلاف تايم ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوصف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالغريق.

وشنت قناة الأهلي عبر الإعلاميين عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي، هجومًا لاذعًا على محمد شبانة أمس الاثنين.

وقال عدلي القيعي عبر برنامج ”ملك وكتابة“ إن النادي الأهلي يريد حقه مما وصفه بـ“الوقاحة“ من واحدة من أبرز صحف الشرق الأوسط.

ورد شبانة عبر تصريحات إذاعية، قائلًا إن النقد كان على حساب الحدث الجلل الذي مر به الأهلي، وهو الخسارة أمام صندوانز بخماسية.

وأشار شبانة إلى أن الصحافة مهنة صعبة، وتوجع البعض أحيانًا.

وطالب رئيس تحرير الأهرام الرياضي مسؤولي الأهلي بسرعة تدارك الأخطاء بدلًا من ملاحقة الصحافة.

وردًا على نقطة أن الغلاف مقتبس من تايمز، قال إن الاقتباس أحد الفنون الصحفية أيضًا.



